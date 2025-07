Régóta várt siker, bronzérmes lett a magyar férfi tőrcsapat vívó-vb-n.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A legutóbb vb-második kínaiak, valamint a címvédő és olimpiai bajnok japánok elleni siker után a világranglistán második amerikaiaktól kikapott a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihályi Andor, Tóth Gergely összeállítású együttes, amely a harmadik helyért a franciákkal küzdött meg.

A Párizsban olimpiai bronzérmes, az idei Eb-n második helyezett ellenfél ezúttal összességében nem okozott gondot. A továbbra is remeklő Szemes 5-0-s kezdéssel adta meg az alaphangot, és a magyarok végig vezetve simán nyertek. Ehhez az is kellett, hogy ezúttal nem volt többtusos vereség, Tóth Gergely 6-5-re marad alul Maxime Pautyval szemben, később a helyére beállt Mihályi megnyerte asszóját, is a harmadik körre visszaállt Tóth is hozta a második sajátját.

Dósa mindhárom párharcában győzött, így Szemes a záróasszóra 40-26-os vezetésnél ment fel a pástra. Kikapott ugyan 8-5-re Pautytól, de az utolsó ember feladata mindig az, hogy sikeresen lezárja az ütközetet, ez pedig maximálisan sikerült neki

- írja az MTI.

Magyar férfi tőrözők ezt megelőzően legutóbb 1987-ben, Lausanne-ban nyertek világbajnokságon csapatban érmet, szintén bronzot, akkor Érsek Zsolt, Szekeres Pál, Szelei István, Busa István, Gátai Róbert összeállításban.

Tbilisziben most a magyar küldöttség második dobogós helyezését harcolták ki. Szerdán Szemes Gergő harmadik lett egyéniben.

A 11. helyen végzett a női párbajtőrcsapat

A 11. helyen végzett a magyar női párbajtőrcsapat a Tbilisziben zajló vívó-világbajnokságon. Ebben a szakágban 38 együttes indult. A Muhari Eszter, Gnám Tamara, Nagy Blanka, Dékány Kinga összeállítású válogatott a 32 között kapcsolódott be a küzdelmekbe, és ott magabiztosan győzte le a kolumbiaiakat még pénteken.

A szombati folytatásnál a nyolcaddöntőben az amerikaiakkal találkoztak a magyarok, és bár a végén majdnem sikerült ledolgoznia tíztusos hátrányt Muharinak, végül a tengerentúliak nyertek.

Az alsó ágra kerülve a magyar csapat előbb - a végén Muhari Eszter fordításával - legyőzte az izraelieket, majd kikapott az ukránoktól, utolsó pástra lépése alkalmával pedig nyert a kazahok ellen.