Noa-Lynn van Leuven vasárnap elődöntős volt a PDC által Blackpoolban szervezett női World Matchplayen, ráadásul a később második helyezett Fallon Sherrock ellen mérkőzésnyilai is voltak a fináléba kerülésért. A 28 éves holland dartsjátékos az elmúlt években került a legjobbak közé a női mezőnyben, de a szereplését sokan kritizálták, ugyanis tinédzserként megkezdte a nemváltási folyamatát. Mióta 2022-ben befejezte a hormonkezelését, a PDC-nél transzneműként versenyezhet, a 2025-ös világbajnokságon a férfiak között is elindulhatott. Vasárnap is volt a nők között való szerepléséből botrány, többen tiltakoztak a játéka ellene, mielőtt a biztonsági szolgálat kidobta ezeket az embereket.

Noa-Lynn van Leuvent (balra) a Fallon Sherrock elleni World Matchplay-mérkőzés után eltiltotta a Darts Világszövetség

Fotó: X

A transznemű Van Leuven eltiltása mellett döntött a Darts Világszövetség

Amíg a PDC a befogadás és esélyegyenlőség mellett kötelezte el magát, és a szervezet jelenlegi szabályozása a transznemű sportolók részvételére vonatkozóan „méltányos", addig a Darts Világszövetség (WDF) másképpen döntött. Noha a WDF tavaly még fegyelmi büntetéssel fenyegette meg azokat a női dartsjátékosokat, akik nem hajlandóak a transzneműek ellen versenyezni, ezután egy közgyűlésen javaslat született arra, hogy a szervezet korlátozza a női tornákon való részvételt azokra, akik lányként születtek.

Ezt a javaslatot pedig a mostani hét elején elfogadták, így

ennek értelmében Van Leuven a folytatásban nem szerepelhet a WDF női versenyein

– pedig tavaly még például Európa-kupa-győztes is volt a szervezetnél.

Honfitársa, a férfiak között háromszoros világbajnok Michael van Gerwen (aki tavaly a Grand Slam of Darts csoportkörében 5-0-ra múlta felül Van Leuvent) „szívszorító" jelzővel illette a WDF döntését, és szerinte nincs értelme vitatkozni sem a történtekről.

Az ítélet ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a PDC-nél ne indulhasson el transznemű sportoló a nők között, azaz Noa-Lynn Van Leuven – aki nem érzi úgy, hogy előnyben lenne a többi nővel szemben – a folytatásban is ott lehet a női World Matchplayen és egyéb rangos versenyeken.