Az 1994-es születésű Eugenie Bouchard junior korosztályban egyesben és párosban is Wimbledon bajnoka lett, ezzel az első kanadai Grand Slam-győztes teniszezővé vált. 2013-ban a felnőttek között is berobbant, majd 2014-ben teljes mértékben a világelitbe került: megszerezte az egyetlen WTA-tornagyőzelmét egyesben, elődöntős volt az Australian Openen és a Roland Garroson, valamint döntőt játszott Wimbledonban. A hirtelen jött népszerűségét azzal is meglovagolta, hogy ezek után rengeteg fürdőruhás fényképet osztott meg magáról a közösségi oldalán, ám sokak szerint éppen ez volt az, amely miatt a folytatásban már meg sem tudta közelíteni az imént említett eredményeket.

Eugenie Bouchard végleg háttérbe szorítja a teniszezést

Fotó: Getty Images via AFP/2019 Getty Images

Eugenie Bouchard visszavonul a tenisztől

A 2015-ös US Openen agyrázkódást szenvedett Bouchard 2016 óta egyszer sem élte meg egy Grand Slam-torna második hetét, 2020 óta pedig – sérüléseknek is köszönhetően – főtáblára sem jutott. A teniszt egyre inkább háttérbe szorította (a pickleball kedvéért is), és azon belül is inkább a párosra koncentrált, 2023-ban így segítette Kanadát trófeához a Billie Jean King-kupában.

Idén mindössze egyetlen egyéni tétmérkőzést játszott (múlt héten Newportban kapott ki), a legutóbbi győzelmét pedig tavaly májusban Stollár Fanny ellen aratta.

A 31 éves kanadai játékos szerdán este úgy döntött, hogy bejelenti a visszavonulását.

Mint azt Bouchard írta, a július végi tenisztornán szabadkártyásként búcsúzik – ott, ahol minden elkezdődött: szülővárosában, Montréalban.