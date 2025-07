A románról tavaly magyar színekre váltó Fángli Henrietta be volt nevezve a versenyre, ám a magyar csapat egyedüli mellúszója pókcsípés miatt kórházba került Szingapúrban.

Fángli Henrietta pókcsípés áldozata lett Szingapúrban

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztőség

Fángli Henrietta pókcsípés miatt került kórházba

Az erdélyi, Marosvásárhelyen született Fángli Henrietta hétfőn mutatkozott be a világbajnokságon, a 100 méteres hátúszás előfutamában a 19. helyen végzett, így lemaradt a középdöntőről. Aznap már rajta volt a pókcsípés a lábán.

„Éjszaka történt a 100 mell előtt.

Mikor reggel felkeltem, akkor láttam, hogy van egy óriási csípésnyom a lábamon. Aznap már éreztem, hogy fáj, zavart, aggasztó volt, meg is ijesztett.

De a nap folyamán nem lett sokkal rosszabb, jegeltük, kenőccsel kezeltük. A következő reggel, kedden viszont már eléggé bedagadt és fel is forrósodott, járás közben is sokkal jobban fájt. A csapatorvos javasolta, hogy menjünk el a rendezvény orvosához, onnan pedig kórházba küldtek” – számolt be a történtekről a Magyar Nemzetnek a 24 éves úszó, aki négy-öt órát töltött a kórházban, mire a vizsgálatok során kiderült, hogy bakteriális fertőzés okozta a tüneteit.

„Most már jobban vagyok, kaptam rá gyógyszereket, amikkel azonban nem ajánlott a versenysport. Reménykedünk, hogy a következő versenyszámra jobban leszek. Szeretnék úszni szombaton 50 mellen, és a lányoknak sem akarok csalódást okozni a női vegyesváltóban. Sajnálom, hogy a csapat így nem tudott elindulni, mert jó verseny lehetett volna. És a 100 mellért is kár egy kicsit, mert ha nincs a csípés, lehet, hogy jobbat tudtam volna úszni, amire a felkészülésem is utalt. A középdöntő meglehetett volna, de így alakult.

Balszerencse, hogy megcsíp egy pók, és emiatt nem tudok úszni, de megtörtént, és elég kellemetlen volt, ez senkinek sem a hibája

– tette hozzá Fángli Henrietta.

Fángli Henrietta vb-szereplését kellemetlenül befolyásota a pókcsípés

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Németh Nándor szédült a 100 gyors előfutama után

A szingapúri úszó-vb-n Németh Nándor 100 gyorson szeretne döntőbe jutni, ám már a középdöntő is óriási csatát ígér, hiszen kifejezetten erős a mezőny. A versenyszám előfutama is kemény küzdelmet hozott, a nemrég gyomorfertőzésen átesett magyar úszó nem is érezte túl jól magát az úszása után.

A regenerálódás nehezebb, tegnap a bicepszem volt olyan, mint a kő, az alvással is vannak még problémák, de az egészségügyi állapotom a fertőzés után nagyjából már jó. Most viszont kicsit szédülök, elnézést, mennem kell

– mondta a Magyar Nemzetnek Németh Nándor, akit miközben kérdeztek, egy másik, kisebb ország úszója összeesett az interjúzónában, ahonnét úgy kellett kicipelni.