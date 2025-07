A Hindustan Times beszámolója szerint Faudzsa Szinget az észak-indiai Pandzsáb államban gázolta el egy jármű a falujában. Bár az orvosok mindent megtettek érte, hétfő este belehalt a sérüléseibe.

Faudzsa Szing 100 évesen még hallani sem akart arról, hogy többé ne fusson

Fotó: HANDOUT / SCOTIABANK TORONTO

Gulab Csand Kataria helyi kormányzó is részvétét nyilvánította:

Szívszorító hír, hogy egy tragikus balesetben elvesztettük Faudzsa Szinget. Még 114 évesen is példaképként állt előttünk erejével és eltökéltségével

Faudzsa Szing tartja a korosztálya maratoni rekordját

Faudzsa Szing 1911. április 1-jén született, és ötéves koráig járni sem tudott rendesen. Amikor 89 éves korában Nagy-Britanniába költözött a fiához, élete új lendületet kapott: elkezdett versenyszerűen futni. Hamarosan számos nemzetközi versenyen indult, és „turbános tornádó” néven vált legendává. Maratont összesen kilencszer futott, és saját korosztályában máig ő tartja a maratoni táv világcsúcsát.

Legendás teljesítményei közül talán a legismertebb az volt, amikor 2011-ben, kereken 100 évesen rajthoz állt a Scotiabank Toronto Waterfront Marathonon, és végig is futotta a teljes távot. Ezzel ő lett a világ legidősebb maratonistája, még ha hivatalos Guinness-rekordként technikai okokból nem is hitelesítették, mivel az útlevele és a születési anyakönyvi kivonata között voltak adminisztratív eltérések. Két évvel később, 2013-ban, 101 évesen sem hagyta abba a versenyzést: Hongkongban még egy 10 kilométeres futáson is elindult, amelyen több mint másfél óra alatt ért célba. Ezt követően jelentette be, hogy visszavonul a profi versenyektől.

„A futás tart életben” — Faudzsa Szing vallomása

Korábbi interjúiban Faudzsa Szing gyakran elmondta, hogy számára a futás sokkal több volt, mint sport:

A futás ad értelmet a napjaimnak. Amíg futok, élek. A lábaim visznek előre, de a lelkem tartja meg az irányt.

Természetesen a visszavonulása után sem hagyta abba a sportot. Több forrás szerint is rendszeresen sétált, kocogott, és helyi közösségi eseményeken gyakran részt vett, hogy más időseket is ösztönözzön az aktív életmódra.

Fotó: DALE DE LA REY / AFP

Az utóbbi években egyre ritkábban jelent meg nyilvánosan, de fotókon még néhány éve is látszott, hogy bottal ugyan, de sétált a falujában. Amikor már a kora miatt nem tudott futni, akkor a napi séta és a közösségi kapcsolatok vették át ezt a szerepet. Még 110 éves korában is mondta, hogy reggelente rövid, frissítő sétákkal kezdi a napot, és könnyű, vegetáriánus étrendet követ.