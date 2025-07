Ekkor már eléggé le voltam fogyva, és ezt ő is észrevette. Itt már képben voltam azzal, miket kellene enni, ettem is őket és számoltam, csak túl keveset határoztam meg magamnak. Ez az edző beszélgetett velem arról, mit szeretnék tulajdonképpen, és elég hamar kilyukadtunk oda, hogy engem - már csak a mentalitásom miatt is - érdekelne a versenyzés a későbbiekben. Ő két évet mondott nekem, és egyébként később így is lett, először 2018-ban álltam színpadon.