Amanda Anisimova a világranglistán az előkelő 12. helyen áll, majdnem 100 pozícióval előrébb, mint Gálfi Dalma. A ranglistán elfoglalt helyétől függetlenül a magyar teniszes remekül kezdett, rögtön elvette az első game-ben Anisimova adogatását, majd szoros csatában, de hozta utána a sajátját is, ezzel 2-0-ra vezetett Wimbledonban. Ezt követően az amerikai összeszedte magát és 2-1-re módosított. A következő adogatását Gálfi már roppant magabiztosan húzta be, nem sok esélyt adva a 23 éves riválisának, 3-1 lett ezzel az első szettben az állás. Anisimova újabb adogatójátéka során a magyar játékosnak kétszer is break labdája volt, de egyszer sem tudott élni a kínálkozó lehetőséggel. Az is igaz, hogy az amerikai ekkorra már 12 ki nem kényszerített hibát ütött össze, amikből Gálfi jól tudott építkezni. Végül aztán csak összejött a saját adogatás és vele a 3-2-es szépítés a meccsen, sőt a következő labdamenetben vissza breakelt Anisimova, így 3-3-ról mehettek a felek tovább. Innen sajnos az amerikai teniszező meg sem állt 6-3-ig, így az első szettet meg is nyerte Gálfi ellen.

Gálfi Dalma remekül kezdte a mérkőzést

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Gálfi Dalma kemény meccsen van túl

A második szettben 1-1-ig nem történt semmi, aztán Gálfi adogatásánál az amerikainak volt break labdája, amelyet a 26 éves magyar sportoló szépen hárított, majd próbálta volna lezárni a game-et, de Anisimova nem hagyta annyiban a dolgot. Igazi adok-kapok alakult ki, vele együtt az addigi leghosszabb játék a meccsen, amelyből végül Gálfi jött ki jobban. Sőt, Anisimova adogatásánál break labdája volt Gálfinak, de nem tudott élni vele, 2-2-re módosult az állás. 4-4-nél aztán breakelhetett volna az amerikai, de Gálfi remekül húzta be végül az adogatását és a szettegyenlőségért fogadhatott a magyar sportoló. Erre aztán itt még nem került sor, 5-5 után pedig ismét Gálfinál volt az előny, 6-5-nél Anisimova adogathatott a szettben maradásért. Azonban az egyetlen break a játszma során a lehető legjobbkor jött, Gálfi pedig 1-1-re módosította a szettek arányát. Jöhetett a döntő játszma a mérkőzésen. Különleges szett lett ez így, ugyanis az amerikai idén még nem veszített játszmát Wimbledonban, míg Gálfi a harmadik körben még pályafutása során nem tudott itt szettet nyerni, egészen mostanáig.