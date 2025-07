A halállal végződő tragédia a franciaországi Magny-Cours pályán történt, a bajnokság harmadik fordulójának első szabadedzésén.

Újabb haláleset: Borja Gómez is életét vesztette

Fotó: RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto

Halálos baleset Magny-Cours-ban

Borja Gómez, aki San Javierből származott, a világbajnoki tabella élén állt, miután a szezonnyitó estorili futamon második, majd Jerezben győztes lett.

A sors azonban kegyetlenül közbeszólt: a szabadedzés során elhagyta a pályát, majd egy mögötte érkező motoros nekiütközött, a baleset pedig végzetesnek bizonyult.

A Honda Laglisse csapat megrendült közleményben erősítette meg a szomorú hírt:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Borja Gómez a Magny-Cours pályán, a Stock Európa-bajnokság első szabadedzésén elszenvedett súlyos baleset következtében elhunyt. Borját nemcsak kivételes tehetsége miatt fogjuk emlékezetünkben őrizni, hanem azért is, mert nagyszerű ember volt. Kedvessége és mosolya örökre velünk marad. Az egész Laglisse csapat nevében őszinte részvétünket fejezzük ki családjának és barátainak ezekben a nehéz időkben. Szeretünk, Borja. Nyugodj békében.

Un día triste para el motociclismo 🥺 El español Borja Gómez, piloto de 20 años del Campeonato de Europa de Stock, ha fallecido en Magny-Cours tras un grave accidente en los entrenamientos 😔



Descansa en paz 🖤 pic.twitter.com/Px0dDlE8Nh — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2025

Borja Gómez pályafutását Spanyolországban, a Supermoto szakágban kezdte, majd 2019-ben a Kawasaki Kupában folytatta. Később a Superbike kategóriában is letette névjegyét: 2021-ben és 2022-ben is ezüstérmes lett a spanyol bajnokságban. 2023-ban a Moto2 világbajnokságban is bemutatkozott a Fantic Racing színeiben, ahol 13 nagydíjon állt rajthoz.

Idén a FIM Stock Európa-bajnokságban szerepelt, ahol kiváló eredményeivel a bajnoki cím egyik várományosa volt. Sokan úgy tartották, hogy hamarosan visszatérhet a Moto2-be, amiről maga is álmodott. Borja Gómez nemcsak tehetségével, hanem emberségével, szerénységével és pozitív hozzáállásával is kiemelkedett a motorsport világából.