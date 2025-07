Forrás: BHNp Zrt.

A BHNp Zrt. most külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordsúlyú ragadozó nemcsak az állomány jó egészségét mutatja, hanem azt is, hogy felelős gazdálkodással a Balaton továbbra is Európa egyik legvonzóbb harcsás vize marad.