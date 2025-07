Hétfőn a Tour de France harmadik szakasza, a Valenciennes és Dunkerque közötti 178,3 kilométeres, sík etap várt a bringásokra. A céltól bő harminc kilométerre volt az útvonalban a nap egyetlen, negyedik kategóriás emelkedője, így jó esély volt arra, hogy mezőnyhajrára kerül sor.

A hatalmas bukás után kieső Jasper Philipsen nyerte a Tour de France első szakaszát

Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Az etap szinte teljesen az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult, igazán komoly szökés sem "színesítette" a napot.

Philipsen hatalmas bukása

A legnagyobb drámát egy részhajrá hozta 60 kilométerre a befutótól, ezt megelőzően a szombati szakaszgyőztes Jasper Philipsen nagyot bukott és feladta a versenyt.

A végig kifejezetten nyugodtan tekerő mezőny az utolsó kilométereken élénkült meg. A csapatok igyekeztek minél jobb pozícióba kerülni a hajrára, az óriási tempó viszont két komolyabb tömegbukást is eredményezett. Az elsőben, három kilométerrel a vége előtt mások mellett Geraint Thomas és Remco Evenepoel is elesett, míg az utolsó kanyar előtt többek között Alexis Renard, Cees Bol és a Bryan Coquard is a földre került, aki Philipsen bukását okozta.

A hajrát végül óriási csatában Tim Merlier nyerte meg Jonathan Milan előtt. A szakasz az összetettben nem hozott változást, így kedden is Mathieu van der Poelon lesz a sárga trikó.