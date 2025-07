Hosszú Katinka megszólalt a pedofilbotrány kapcsán

A magyar úszósport vezetésében olyan emberek is jelen vannak, akik – minden bizonnyal – maguk is részei voltak egy fájdalmas múltnak. Nem az ő személyes múltjuk a kérdés, hanem az, hogy vezetőként ma milyen példát mutatnak. A csend – amit egykor a túlélésük védelmében választottak – most, felelős pozícióban, már nem pusztán önvédelem: társadalmi üzenet is. Amíg a sport világában egy korábban köztudottan bántalmazó múlttal rendelkező edzőt dicséret övez, addig nem beszélhetünk valódi feldolgozásról. És ha a visszaélés nem kerül nevén nevezésre, az nemcsak az igazság hiánya – hanem veszély a következő generációkra nézve is."