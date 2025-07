Kis hajók, nagy hajók, egytestű és többtestű versenyvitorlások, amatőrök és profik egy emberként várják minden évben a Kékszalag hétvégéjét. A Balaton leggyorsabb hajói első alkalommal 1934-ben, a Hungária Yacht Club szervezésében mérték össze képességeiket a győztesnek járó kék szalagért. Akkor Ugron Gábor kormányos és a Rabonbán bizonyult a leggyorsabbnak, megteremtve a hazai vitorlásélet egyik sarokkövét.

Az RSM Sailing Team katamaránjához hasonló többtestű hajók között dőlhet el idén is a Kékszalag sorsa

Fotó: Cserta Gábor/Magyar Vitorlás Szövetség

A rajt közeledtével ültünk le egy beszélgetésre Vobeczky Zoltánnal, a Magnum Sailing Team taktikusával és a legénység sebességért felelős tagjával.

Amatőrök és profik egymás ellen

A tapasztalt, számos Kékszalagon, korábban pedig világversenyeken induló hajós elmondta, hogy a Kékszalag különlegességét maga a Balaton jelenti, a tavon ugyanis óriási súllyal esik latba a helyismerés. Az ott készülő hajósok tudják, hogy „merről fúj a szél”, ismerik a tó minden négyzetméterét.

Vobeczky szerint, ahogy az elmúlt most már jó másfél évtizedben ezúttal is a többtestű katamaránok versenyezhetnek majd a győzelemért, hiszen ezek a szuperkönnyű, 5-600 kilós, karbonszálas, hatalmas vitorlafelülettel rendelkező hajók már egészen kicsi szélben is képesek látványosan gyorsabban haladni, mint az egytestű riválisok. Ugyanakkor a verseny szépsége, hogy a Kékszalagon amatőrök és profik együtt versenyeznek, míg a végső győzelemre esélyes hajókon olimpikon, világ- és Európa-bajnok hajósok dolgoznak, addig sok-sok egység van, amelyik magáért a Kékszalag-élményért száll vízre.

Aki a régi hajókat szereti, az meg a katamaránok helyett gyönyörködhet olyan legendás vitorlásokban, mint a Rabonbán, a Pricipessa, vagy a korábbi rekorder Nemere II.

az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty tartja a Kékszalag abszolút rekordját

Fotó: Cserta Gábor/Magyar Vitorlás Szövetség

A Kékszalag rekordja is megdőlhet

Ha már Nemere II. A kékszalag abszolút rekordját 1955 és 2012 között tartó csodálatos cirkáló idejét a Fifty-Fifty katamarán (kormányos Józsa Márton) döntötte meg. Az abszolút rekordot ma is a Fifty tartja, a 2022-ben felállított rekord már bőven kevesebb mint a fele az egykori 10 óra 40 perces Nemere II-féle csúcsnak. Vobeczky Zoltán szerint az időjárás előrejelzések ezúttal tökéletes vitorlázó időt jósolnak, azaz megvan az esélye, hogy megdől az 5 óra 3 perc 56 másodperces csúcs.