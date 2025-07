Az Origón is beszámoltunk arról csütörtökön, hogy óriási rekordot hozott a 2025-ös Kékszalag vitorlásverseny. A címvédő és rekorder, Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen Fifty-Fifty a saját 5 óra 3 perc 56 másodperces rekordját jócskán lefaragva 4 óra 24 perc 14 másodperces új csúccsal nyerte a megmérettetést. Mint később kiderült, nem ez volt az egyetlen szenzáció az idei versenyen.

Izgalmas versenyt hozott a Kékszalag 2025-ben

Fotó: Aron Szanto / Kékszalag Facebook-oldala

Rendkívüli Kékszalag volt a 2025-ös

Mint ahogy a szervezők is megírták, pénteken reggel 07:30-kor már csak 2 hajó volt versenyben az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon, mellettük több mint 400 hajó már célba ért. Azt is hozzátették, hogy a csütörtökről péntekre virradó éjszaka is bővelkedett izgalmakban, hősies hajrákban és látványos teljesítményekben. Kiemelték, hogy a NAU 370 osztály remek futamot zárt az este, hiszen a Revolution (Molnár György István kormányzásával) nyert az osztályban, 10 óra 3 perc alatt teljesítve a távot, ezzel az abszolút 21. helyet is megszerezve.

A klasszikus összevont cirkálók osztályában is éjfél előtt lezárult a verseny, a mezőny utolsó érvényes befutója a Talizman volt 13:06:55-ös idővel. Ebben az osztályban csak egyetlen hajó adta fel a versenyt: a Nemere, míg az élen a Lillafüred, a Sirocco és a Nemere II. vívták ki maguknak a dobogós helyeket. Éjfél után 36 perccel a Kaland is túljutott a keszthelyi bóján, ezzel minden még versenyben lévő hajó megkezdte a visszautat Füred felé. A Zephyr, amely még Kenesénél is a mezőny végén haladt, hatalmasat hajrázott az éj leple alatt: több mint 100 hajót előzött meg, és végül 02:07-kor befutott.

Fontos még kiemelni, hogy új egytestű rekord született a Kékszalagon. A Szamuráj Jack lett az első egytestű hajó, amely célba ért az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon, ráadásul új rekorddal. Takács Péter és csapata abszolút hatodikként, a Yardstick Open kategória győzteseként futott be Balatonfüredre, és megdöntötte a Principessa 2023-as, 8:59-es csúcsát. Az új rekord: 8 óra 35 perc lett.