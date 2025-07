Eshet eső, fújhat szél, a Játékszín vitorláscsapatának jókedvét semmi sem teheti tönkre. Szerednyei Béla, Barabás Kiss Zoltán, Varga Ádám, az igazgató Bank Tamás, és a verseny ideje alatt a főnök, azaz a kormány ifjabb Zenthe Ferenc már készen áll az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj újabb kihívására.

A Játékszín és a legénysége már készen áll az újabb tókerülésre és Kékszalag-kalandra

Fotó: Tumbász Hédi

Jöhet az újabb Kékszalag

A Játékszín legénysége állandó üde színfoltja a versenyre. A mindig jókedvű színészcsapat a vitorlázásban nem ismer tréfát, a Kékszalagot pedig különösen komolyan veszik.

Ez munka. Komolyan készülünk. Az abszolút 13. hely, amit én elértem a Kékszalagon az verhetetlen, főleg a mai technikai fejlődés óta. A középmezőnyben szeretnénk végezni. A csapatépítés azt jelenti, hogy a végén nem ütjük-verjük egymást, röhögünk egy nagyot az egészen, és élményt szerzünk

– mondta a Borsnak Szerednyei Béla.

A sikerből Barabás Kiss Zoltán édesanyja is kiveszi a részét: a verseny során elfogyasztott süteményeinek már külön hűtőtáskája van, és legalább annyira részét képezik a Kékszalagnak, mint a kötélzet és a vitorlák.

Még parton megküzdöttek a viharral

Kedden hatalmas vihar csapott le a Balatonra. A helyenként 130 km/h sebességű széllökésekkel támadó ítéletidő több hajót is megrongált, de Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára szerint így is minden adott a csütörtöki rajthoz, amelyre végül 480 nevezés futott be a szerda esti határidőig.

Az előrejelzések szerint izgalmas versenyre számíthatunk, ugyanis már a rajt idejére is 25-30 km/h-s szelet jósolnak, ami csak tovább fog erősödni az idő haladtával, olyannyira, hogy a szélcsatornákban az 55-60 km/h-s befújások sem elképzelhetetlenek. A szervezők mindenkit óvatosságra intenek, a jelek szerint kora délután ugyanis erős széllel kísért zivata sem elképzelhetetlen.

Az 57. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj csütörtökön 9 órakor kezdődik, és az Origo élőben közvetíti.