Ronnie Coleman az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt követőivel, miszerint orvosi vészhelyzet miatt kórházba került.

A legendás testépítő kórházba került, aggódnak a rajongók

Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kórházba került Ronnie Coleman

„Sajnálom, de nem tudok elutazni az Egyesült Királyságba ezen a héten, ahogy terveztem. Sajnos egy orvosi vészhelyzet miatt az USA-ban kell maradnom kezelésen. De ne aggódjatok, a legjobb kezekben vagyok, erős maradok, és hamarosan visszatérek, jobb formában, mint valaha!” – írta a sportoló.

Egy nappal később a család hivatalos közleményben erősítette meg a hírt, és azt, hogy jelenleg is megfelelő ellátásban részesül.

Jelenleg nem osztunk meg további részleteket, a hangsúly Ronnie felépülésén és jólétén van. Kérjük a rajongók és a közösség megértését, és hogy csak hivatalos forrásokból tájékozódjanak

– írták.

Ronnie Coleman neve összeforrt a testépítés történetével: nyolcszor nyerte el a Mr. Olympia címet, amivel világrekordot állított fel. Emellett 26 IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation) címet is begyűjtött, így minden idők egyik legsikeresebb versenyzőjének számít. 2007-ben vonult vissza a versenysporttól, majd 2016-ban bekerült a Nemzetközi Sport Hírességek Csarnokába is.

Ronnie Coleman Instagram-oldalát közel 12 millióan követik, és a világ minden tájáról érkeznek a jókívánságok a felépüléséhez. A család és a rajongók egyaránt bíznak abban, hogy a sportoló legendás kitartása és ereje most is segíteni fogja a gyógyulásban.