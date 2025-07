Kós Hubert kikapott. Ebben a három szóban azonban most több a jó hír, mint a rossz. A szingapúri világbajnokságon fő számában 200 méter háton a csütörtök reggeli programban rajtkőre álló olimpiai bajnok magyar klasszis persze így is biztosan jutott be a délutáni középdöntőbe, és még másnak is örülhetett.

Kós Hubert nem adott bele mindent a 200 méter hát előfutamában

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Kovács Benedek győzte le Kós Hubertet

A délutáni programban 200 vegyesen döntőt, 200 háton pedig egy órával később középdöntőt úszó Kós 1:56,71 perces idővel a 9. helyen jutott tovább.

„Nem érzem túlságosan jól magam, de annyira nem is vagyok meghalva, mint gondoltam – értékelt Kós Hubert a helyszínen a Magyar Nemzet munkatársának. – Jó volt ez a reggel, megyünk tovább, 200 vegyesen döntő van, annak neki kell menni.”

Legjobb magyarként, 1:56,40 perces idővel Kovács Benedek jutott be a középdöntőbe, méghozzá a 4. idővel. A kiváló hátúszó 2022-ben és 2023-ban is vb-döntőben úszhatott, az olimpia évében azonban egy sérülés miatt ki kellett hagynia a dohai vb-t, majd a párizsi játékokról is lemaradt. Még az is megfordult a fejében, hogy felhagy az úszással.

Tavaly az olimpia elúszása és a sérülések miatt megfordult a fejemben, hogy abbahagyom az úszást, de adtam magamnak még egy esélyt a rosszul sikerült év után.

Most elsősorban magamnak akarok mindenképpen bizonyítani. Pozitív, hogy újra itt tudok lenni a vb-n, és képviselhetem a magyarokat. Csak ez lebeg a szemem előtt, próbálok mindent megtenni” – mondta a Magyar Nemzetnek.

Kovács Benedek (jobbra) a tavaszi Sette Colli versenyen már jelezte, hogy jó formában van

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Magyar idő szerint 13.23-kor következik a férfi 200 vegyes döntője Kós Huberttel, majd 14.31-kor ugyancsak Kóssal és Kováccsal a 200 hát középdöntője. A női 4x200 méteres vegyesváltó döntőjében is ott lesz a magyar csapat, amelyik Molnár Dóra, Ugrai Panna, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna összeállításban a negyedik idővel kerülte be a 14.44-kor kezdődő fináléba.