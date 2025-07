Kós Hubert 100 pillangón is kiváló úszónak számít, az áprilisi országos bajnokságon sikerült legyőznie az olimpiai bajnok Milák Kristófot is. Saját bevallása szerint továbbra is a második legjobb száma a 100 pillangó, de arról is beszélt, hogy a pénteken 14.34‑kor kezdődő 200 hát döntőben megjavítsa az egyéni rekordját és az aranyéremért küzdjön.

A párizsi olimpián Kós Hubert és Milák Kristóf is aranyérmet ünnepelhetett, utóbbi úszó ezúttal nem indult el a vb-n

Fotó: JACK GUEZ / AFP

A csütörtök különösen megterhelő volt a magyar versenyző számára: alig egy órán belül úszta le a 200 vegyes döntőjét és a korábban olimpiai aranyat hozó 200 hát középdöntőjét, és mindkettőt sikerrel vette.

Amerikában lett Kós Hubert fő száma a 200 hát

Korábban a 200 vegyes volt a pályafutása fő száma, 2022-ben Európa‑bajnoki címet és junior világcsúcsot szerzett benne. 2023‑ban az Egyesült Államokban Bob Bowman csapatához csatlakozott, ekkor vált fő számává a 200 hát, amelyben világ‑ és olimpiai bajnok lett. A mostani vb‑n mindkét számban remekelt: 200 vegyesen bronzérmet nyert – ez volt Magyarország első érme az idei vb-n –, 200 háton pedig a harmadik legjobb idővel jutott döntőbe.

A 200 vegyes visszahozta azt az érmet, amit 100 háton gondoltam, hogy összejöhet

– idézte a Magyar Nemzet Kós Hubertet, aki 100 háton negyedik lett korábban. „Néhány hete egy indianapolisi versenyen volt már keményebb programom is, amikor három számot úsztam, de világversenyen ez a mostani volt az eddigi legjobb duplám. Gyerekkoromban azért begyakoroltam a számhalmozást Magyarovits Zoltánnal, készültünk erre az ob-ken, és most talán Bob is örülhet, hogy képes vagyok rá.”

A bronzérem 1:55‑ös idővel született, amellyel megközelítette Cseh László 2009‑es országos rekordját. Kós elmondta, bízik benne, hogy a példaképe is örül annak, hogy érmet szerzett, miközben a rekordja megmaradt.