A londoni Wembley Stadionban Olekszandr Uszik másodszor mérkőzött meg Daniel Dubois-val, akit a 2023-as meccsük után ismét kiütött. Az ukrán bunyós pályafutása során harmadszor lett vitathatatlan bajnok, másodszor a nehézsúlyúak között. A csúcsütközet az ötödik menetben dőlt el, ekkor Uszik egy balhoroggal vetett véget az összecsapásnak.

Olekszandr Uszik másodszor is kiütötte Daniel Dubois-t

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Olekszandr Uszik brutálisan kiütötte ellenfelét

A meccs során Uszik folyamatosan elhajolt Dubois ütései elől és remekül kontrázott. Az olimpiai bajnok ukrán az ötödik menetben aztán le is zárta a meccset. Előbb egy kemény balegyenes után még felállt Dubois a padlóról, de nem sokkal később egy balhorog is leterítette, ráaásul még a fogvédője is kiesett. A bíró másodszor is rászámolt, az angol bunyós még kilencnél is a földön ücsörgött, biztosan nem állt volna fel, de a sarokól berepült a törülköző is.

A látványos kiütésről nemrég egy új, ring melletti felvétel került elő, amelyen jól látható, milyen brutális pofonba szaladt bele a vesztes.

The ringside angle of 𝗧𝗛𝗔𝗧 left hand by Oleksandr Usyk🎯#UsykDubois2 pic.twitter.com/2GxIcVZoH6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2025

A meccs után a győztest a folytatásról kérdezték, de Uszik erre nem tudott konkrét választ adni

„Egyelőre nem akarok ezzel foglalkozni. Nem tudom, mi lesz a következő lépés. Most csak pihenni szeretnék. Hazamegyek a családomhoz, a feleségemhez és a gyerekeimhez” – mondta az ukrán, aki a jövőben akár Tyson Furyval is újra megküzdhet.

Meg kell dicsérnem őt, mert én mindent beleadtam, amit tudtam. Volt néhány dolog, amin még élesíthettem volna, de nem szeretném kisebbíteni Usyk érdemeit.

Vissza fogok térni” – nyilatkozta a vereség után Dubois.

Kapcsolódó cikkek