Rachel Starr több mint 200 felnőttfilmben szerepelt, majd az OnlyFans TV új valóságshow-sorozatában Nick Kyrgios ausztrál teniszező oldalán mutatkozott. Starr és szintén pornós színésznő társa, Sophie Stonehouse együtt szerepeltek Kyrgiosszal a Smash City című műsorban, amelyben az OnlyFans alkotói a Pickleball pályán próbálnak 20 000 dollárt nyerni. A műsorból egy rövid részletet még március 1-jén mutatott meg Kyrgios, amelyben ő és Starr egy pickleball-meccsen szórakoznak.

Az ismert pornós, Rachel Starr (bal oldalon)

Fotó: Rachel Starr Instagram-oldala

Az ismert pornós új oldalát mutatta meg

„Kire teszed a pénzed? A tenisz találkozik a pickleballal” – hangzott el az akkori bejegyzésben. Kyrgios Stonehouse-szal közösen vezeti a műsort, míg Starr a mérkőzések játékvezetője lesz. „Élveztem a műsorvezetést, és általában is szeretem a versenyzést” – mondta a klasszis játékos, aki egy ideje már sérüléssel bajlódik. Míg az OnlyFans TV azt ígéri, hogy a műsor „biztonságos tartalmakat” foglal magában, ugyanez nem mondható el Starr filmográfiájáról. Kyrgios egyébként nemcsak a pickleball rajongója, hanem be is fektetett a trendi sportágba.

Az 1965-ben feltalált pickleball az elmúlt években robbant be ismét a köztudatba, a parkokat pedig teljesen birtokba vették a teniszhez hasonló játékot játszó felnőttek és gyerekek. A tenisz, a tollaslabda és a pingpong kombinációját, a pickleballt ütőkkel és egy üreges, polimer labdával játsszák egy olyan pályán, amely harmad akkora, mint egy teniszpálya.