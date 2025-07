Nóra szerint a sport nemcsak munka és szenvedély, hanem az ember személyiségét is formálja. „Fegyelmet, kitartást, önismeretet ad, amit az élet minden területén kamatoztatni lehet” — mondja. Lenyűgözi, hogy mindig lehet újat tanulni a saját testünkről, és mindig lehet tovább fejlődni.

Gyakran eszébe jut Kemény Dénes gondolata:

A teljesítőképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk magunkról.

A terem, ahol minden összeér

Az edzőterem nagyon közel áll hozzá, hiszen, még ha nehezebben is indul egy napja, az edzés mindig feltölti. Sőt, versenyek után annyira felpörög, hogy még aludni sem tud, inkább hajnalban visszamegy a terembe. Ott ismerte meg a férjét, barátaik zöme is velük edz, így ha kevés is a szabadidő, mindenki ott lehet, akit szeret.

A kedvenc fotója egy olyan kép, amely az első versenyszezonja után készült.

„A mai napig érzem azt az örömet, boldogságot, amit akkor éreztem – valószínűleg ez az érzés az, ami folyamatosan tol, hogy menjek tovább. A cica amúgy nem lett volna a fotón, de folyton odarohant, rágta a kupákat, így végül ő is rajta maradt.”

Hivatás lett Printz Nóra szenvedélyéből

A sport mára hivatássá vált: személyi és online edzőként, táplálkozási tanácsadóként dolgozik, a csapatában pedig kapcsolattartó mindenesként is tevékenykedik. Mielőtt azonban a sport beszippantotta volna, diplomás kommunikációs szakemberként dolgozott, rádiózott, marketingesként, sminkesként dolgozott.

Lovagolni is járt, amit imádott, mára azonban ez kicsit háttérbe szorult. Tervezi a visszatérést, ahogy heti egy jóga vagy pilates beiktatását is, de „valahogy mindig a súlyokat emelgetem” — mosolyodott el.

A cél: profi kártya és utazások

A legnagyobb célja, hogy megszerezze a profi kártyát és versenyezhessen a nemzetközi mezőnyben. Emellett szeretne több időt tölteni a családjával, beutazni velük a világot, fejleszteni az online vállalkozását, és visszatérni egy kicsit az eredeti kreatív hivatásához is.

Eredményeire joggal büszke: hét különböző országban versenyzett, mindig dobogós helyezést ért el, és nemrég megszerezte a 20. aranyérmét is. Az első nagy versenyén, a Fitparádén mindjárt abszolút bajnok lett.