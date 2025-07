Gondolom ez nagy lökést adott a sikeres projekthez, hogy nem lebeszélni akart vagy kételkedni?

Igen, teljesen mást képviselt, mint addig a többiek, nem azt mondta, hogy komplett őrültek vagytok, hanem azt, hogy oké, csináljuk, az sokat jelentett.

Azon gondolkozott már, hogy mi volt a mozgatórugója ebben a projektben? Miért akart olyat csinálni, amit előtte még nem csinált senki?

Úgy vagyok vele, ha valamit csinálunk, akkor csináljuk, teljesen fölöslegesnek tűnt, hogy mondjuk a Dunán vagy a Balatonon evezzek előtte. Nem azt mondom, hogy ki kell hagyni a lépcsőfokokat, mert nem lehet kihagyni őket, de sokkal gyorsabban lehet haladni előre, mint azt általában az ember magáról feltételezi. Amikor az ultrafutással meglett az első 800 kilométerem, amivel megnyertem egy nemzetközi versenyt, akkor az edzőmön kívül mindenki más kiröhögött minket. Azonban mi fixen nekimentünk a legmagasabb kitűzött dolognak, és akkor működött.

Mostanra már sokadszorra bejött nekem, hogyha egyetlen dologra koncentrálunk és abba minőségi munkát teszünk, akkor iszonyú messzire el lehet jutni, de ha sok különböző dolgot csinálunk kevésbé intenzíven, akkor nem fog menni.

Sőt, középszerű eredmények jönnek, középszerű élmények, és akkor az ember nem is mer nagyobbat gondolni.

Visszagondolva erre a két évtizednyi expedíciós létre, hányszor volt halálközeli élménye?

A legnagyobb veszély 2012-ben volt, amikor a kenu felborult az óceánon, ami olyan élmény volt, amit az ellenségemnek se kívánnék, mert évekre tönkre vágja az ember életét. A többi élmény az olyan volt, mint egy autóbaleset, vagy mint egy komoly betegség, amikből felépül az ember, hogy történhetett volna máshogy is, de mégis oké így.

Ki lehet elemezni, hogy akkor legközelebb mire kéne jobban odafigyelni. Ilyenből volt körülbelül két tucat.

A 2012-es eset, amikor az óceán közepén elkezdett süllyedni a hajója és nyolc perce volt arra, hogy megmentse saját magát, az egy olyan élmény volt, ami a mai napig kísérti?

Igen, az még most is. Azon nem hiszem, hogy valaha tovább lehet lépni, meg nem is szabad szerintem.