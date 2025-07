A balhés kosaras 2021 novemberében hosszú évek után meglátogatta lányát, és a lelátóról nézte végig a North Carolina elleni meccsét. Természetesen mindez nagyon megérintette a fiatal csatárt.

„Nagyon meglepett, hogy feltűnt a meccsen, mivel évek óta nem találkoztunk. Hirtelen azt sem tudtam mit érezzek, amikor megláttam őt. Az apám soha nem volt az életem fontos része, és sok dologban nem értettünk egyet. A rivaldafény őt is és engem is megviselt, de ő is ember, akárcsak én" – írta a meccs után Trinity Instagram-oldalán.

Az amerikai női labdarúgó-válogatott csatára és a Washington Spirit játékosa már pályafutása elején rekordokat döntött: 2021-ben ő volt minden idők legfiatalabb játékosa, akit az NWSL-drafton kiválasztottak. Ugyanebben az évben bajnoki címet nyert a csapatával és az év újoncának választották. Rodman 1,1 millió dolláros szerződést írt alá négy plusz egy évre, amivel az NWSL történetének valaha volt legjobban fizetett játékosa lett.

2024-ben a párizsi olimpián három gólt szerzett, köztük a Japán elleni negyeddöntő győztes találatát, és ezzel oroszlánrészt vállalt az amerikai csapat aranyérméből. Bár Rodman hátsérüléssel bajlódik, mégis elutazott Angliába, hogy Shelton mellett legyen Wimbledonban.

Sokan a híres apja révén próbálják elhelyezni őt a médiában, de Trinity többször is hangsúlyozta, hogy ritkán beszél Dennis Rodmannel, és a sikereit kizárólag a saját munkájának köszönheti.

Trinity Rodman különleges hajviselettel a brazilok elleni barátságos meccsen

Fotó: RIC TAPIA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Egy korábbi nyilatkozatában egyszerűen így fogalmazott: „Ez az én utam, a saját játékommal és a saját döntéseimmel.”

Sztárpár a pályán és azon kívül

Shelton és Rodman a sportvilág egyik legfelkapottabb párosa. Ritka, hogy két ilyen fiatal tehetség szinte egyszerre robbanjon be, miközben nyíltan vállalják a kapcsolatukat. 2025 márciusában lett hivatalos a románcuk, miután TikTok-videókban egymásra utalgattak, majd Instagramon „hard launcholták”, azaz elismerték a szerelmüket. Shelton először egy több képből álló posztba rejtett el egy kettejükről készült fotót, amire később Rodman is reagált. Coco Gauff, a 2023-as US Open női győztese sem bírta ki szó nélkül: „hard launchhhhh!!” – kommentálta a posztot.