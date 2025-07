A Magyar Levegősportok Szövetsége, azaz a MALESZ 2018-ban alakult meg azzal a céllal, hogy professzionális keretek közé emelje a rúdsportot és a légtornát. A cél egyértelmű volt: teljesíteni minden szigorú feltételt, ami szükséges ahhoz, hogy ez a mozgásforma hivatalosan is sportággá válhasson Magyarországon.

A rúdsport és a légtorna már régen túllépett a sztereotípiákon

Fotó: MALESZ

A sporttörvény világosan szabályozza, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ehhez:

legalább három egymást követő évben országos bajnokságot kell szervezni

a versenyzőknek hivatalos sportegyesülethez igazolt sportolóknak kell lenniük

rendelkezniük kell versenyengedéllyel

az országos szinten versenyzők száma el kell, hogy érje a száz főt.

A rúdsport szárnyalása

A MALESZ az elmúlt években szinte példátlan fejlődést mutatott be: ma már évente több mint ezer versenyszám zajlik le a négy különböző szakágban rendezett országos bajnokságokon. Ezeken nemcsak felnőttek, hanem egyre több utánpótláskorú gyermek is részt vesz. Ráadásul mindannyian sportegyesületi háttérrel, komoly felkészültséggel. A sportág látványos, ugyanakkor rendkívüli izomerőt, hajlékonyságot és koordinációt igényel.

Simkó Georgina, a MALESZ alelnöke így fogalmazott:

A versenyzőink túlnyomó többsége sportos, izmos, egészségtudatos – legyen szó gyerekekről, nőkről vagy férfiakról. Ez a sportág nemcsak látványos, de kőkemény munka van mögötte. A rúdsport és a légtorna már rég túllépett a sztereotípiákon: ez mára egy valódi, erőt és technikát igénylő sport.

2024: történelmi mérföldkő

A sokéves szakmai munka 2024-ben meghozta a gyümölcsét: a MALESZ hivatalosan is országos sportági szakszövetséggé vált, így a rúdsport és a légtorna elismert sportágakká váltak Magyarországon. Ez a státusz új lehetőségeket nyitott meg a sportolók, edzők és sportszervezetek előtt is. A cél most már a nemzetközi versenyrendszerben való minél erőteljesebb részvétel és a folyamatos szakmai fejlesztés.