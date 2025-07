Már a legjobb tizenhat közé is csupa olyan női teniszező jutott be Wimbledonban, aki korábban itt még sohasem játszott döntőt, így Arina Szabalenka és Amanda Anisimova is az első fináléjáért küzdött az egymás elleni elődöntőjükben.

A világelső Arina Szabalenka vitt vizet a rosszul lett nézőnek

Fotó: Henry Nicholls/AFP

Legutóbb a Roland Garosson a legjobb 16 között játszott egymással a két játékos, akkor a fehérorosz teniszező két szettben nyert. Eddig nyolcszor találkoztak, a mérleg az amerikai javára billent 5:3 arányban. Anisimova a harmadik fordulóban Gálfi Dalmát búcsúztatta.

Szabalenka sietett a rosszul lett néző segítségére

Az első játszmában 5:4-ig mindkét játékos hozta az adogatását. A tizedik gémben a fehérorosz világelső a szettben maradásért szervált, de ellenfele második játszmalabdájánál kettős hibát ütött, ezzel 6:4-re elvesztette az első szettet. Az MTI kimelei, hogy Wimbledonba visszatért a hőség, 33 fok volt a mérkőzés kezdetén, ami megviselte a küzdő feleket. A Magyar Nemzet azt írja, hogy a játszmát egyénként két alkalommal is félbe kellett szakítani egy-egy néző rosszulléte miatt, mindkét esetben Szabalenka volt az, aki egy kulacs vízzel kisegítette a később magához tért szurkolót a lelátón.

A második játszma közepéig fej fej mellett haladt a két játékos, ezután viszont Anisimova gödörbe került, így a világelső kiegyenlített. A döntő játszmát is brékkel kezdte Szabalenka, ám ezután sorozatban négy játékot nyert ellenfele, aki 5:3-nál adogathatott a fináléba jutásért. Ám ekkor hiába volt mérkőzéslabdája is, elizgulta, a rutinosabb riválisa pedig ezt kihasználva visszajött a találkozóba.

Fogadóként viszont jobban ment a 23 éves Anisimovának, és a legjobbkor ismét elvette ellenfele adogatását, ezzel 2 óra 38 perc alatt karrierje első Grand Slam-döntőjébe jutott. Anisimova ellenfele a nyolcadik helyen kiemelt Iga Swiatek lesz, aki két játszmában legyőzte Belinda Bencicet.

A Roland Garros négyszeres és a US Open egyszeres lengyel bajnoka első felnőtt füves pályás Grand Slam döntőjét játssza.

női egyes, elődöntő:

Amanda Anisimova (amerikai, 13.)-Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 4:6, 6:4

Iga Swiatek (lengyel, 8.)-Belinda Bencic (svájci) 6:2, 6:0