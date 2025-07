A szlovén sztár csütörtöki erődemonstrációja után pénteken a mezőnyre a Loudenvielle-ből induló 10,9 km kilométeres hegyi időfutam várt, a 650 méter szintemelkedés leküzdése során a Peyragudest mászták meg a bringások. Amikor legutóbb, 2022-ben a hegyi reptéren zárult a Touron egy etap - igaz, mezőnyszakaszon -, akkor Tadej Pogacar lehajrázta Jonas Vingegaard-t az elsőségért.

Tadej Pogacar ezúttal sárgában nyert szakaszt

Fotó: JASPER JACOBS / BELGA MAG

Tadej Pogacar egyelőre minden műfajban megállíthatatlan

Sokáig Luke Plappé volt a legjobb idő a 13. szakaszon, az ausztrál időfutambajnok tudta elsőként 25 perc alatt teljesíteni a távot. Az összetettért harcolók viszont már a táv elején, a rövid sík részen is jóval gyorsabbak voltak nála, az első szektorban Pogacar tekerte a legjobb részidőt, ő két nappal korábbi bukása miatt továbbra is bekötött bal karral versenyzett. Négy másodperccel vezetett ekkor az időfutamban olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel és nyolccal a dán Vingegaard előtt.

A célban Plapptől a szám tokiói olimpiai bajnoka, a szlovén Primoz Roglic vette át a vezetést, nála a második ellenőrzőponton Vingegaard lényegesen, közel fél perccel gyorsabb volt, Pogacar viszont még a dánnál is 24 másodperccel jobban állt ekkor. Vingegaard 50 méterrel a cél előtt utolérte a két perccel előtte indult, láncleesés által is akadályozott Evenepoelt, Pogacarral azonban ő sem bírt: a szlovén címvédő több mint fél perccel még nála is gyorsabb volt.

A 26 esztendős Pogacar idei negyedik, pályafutása 21. Tour-szakaszsikerét ünnepelhette, így a luxemburgi Nicolas Frantzot maga mögé utasítva immár egyedül hatodik az örökrangsorban, amelynek élén a tavaly visszavonult brit sprinter, Mark Cavendish áll 35 diadallal - írja az MTI.

Az összetettben már négy perc feletti a háromszoros Tour-győztes Pogacar előnye Vingegaard előtt, a dobogó harmadik helyéért viszont szoros a csata, Evenepoel mindössze hat másodperccel előzi meg a német Florian Lipowitzot.

Eredmények:

13. szakasz, Loudenvielle-Peyragudes, 10,9 km, hegyi egyéni időfutam:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 23:00 perc