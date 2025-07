A ONE Fight Night 33: Rodrigues vs. Persson egy nemzetközi szinten jegyzett küzdősport esemény volt, amelyet a ONE Championship rendezett 2025. július 12-én, a thaiföldi Bangkok Lumpinee Boxing Stadiumban, magyar idő szerint péntekről szombatra virradóan. Az esemény főmérkőzése a ONE női 48 kg-os Muay Thai világbajnoki mérkőzése volt a jelenlegi thai-bokszoló világbajnok Allycia Rodrigues és a promóciós újonc Johanna Persson között.

Az ázsiai promóció gáláin nem szokatlanok az óriási KO-k a thai-bokszolóktól

Fotó: ONE Championship

A regnáló világbajnok thai-bokszoló nem kegyelmezett ellenfelének

Az öt menetre kiírt bajnoki összecsapás a harmadik menet vége előtt véget ért, mivel a regnáló bajnok, Allycia Rodrigues előbb egy bal horoggal a padlóra küldte a kihívót, aki ebből még fel tudott állni, majd egy szép test-fejütés kombinációval ismét a földre küldte az ellenfelét, és itt a vezetőbíró véget is vetett a küzdelemnek. Ezek után nem is csoda, hogy Rodrigues az öve megtartása mellett még megkapta a promóciótól az este legjobb teljesítményéért járó plusz 50 000 dolláros bónuszt is.