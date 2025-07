Angliát és Thaiföldet említette, mint az élete két fontos helyszínét. Hogyan esett a választás egy angol egyetemre?

Ez egy elég érdekes dolog, nekem a bátyám Manchesterbe ment egyetemre a középiskola után. Ekkor nem is nagyon gondoltam arra, hol szeretnék majd továbbtanulni, általában mindent az utolsó pillanatra hagyok. Így voltam az egyetem kiválasztásával is, 3-4 hónappal előtte döntöttem el végleg, melyik intézménybe szeretnék majd menni. Először Amerikába szerettem volna menni, vagy Ausztráliába. Néztem edzőtermeket is, mert nekem ez is prioritás, tehát nem tudok egy olyan helyre menni, ahol csak egyetem van, mert szeretném ezt a karriert is folytatni. Ebből adódott, hogy két választás lenne ideális nekem, ha Angliába mennék. Az egyik opció London lenne, ahol ugye Jonathan Haggerty-nek van edzőterme. Vagy Leeds, ahol a Bad Company Gym található, ahol Liam Harrison, vagy éppen az ötszörös világbajnok Andy Howson készülnek. Végül ez utóbbira és az ottani egyetemre esett a választásom.

Tehát igazából előbb választott edzőtermet, és aztán ahhoz választott egyetemet?

Igen.

Mit tanul az egyetemen? Most lesz szeptemberben harmadéves?

Igen, harmadéves leszek. Business Management Marketinget tanulok.

Thaiföldre visszakanyarodva mikor érezte azt, hogy a helyi harcosok befogadták, nem pedig kívülállóként kezelték?

A legelső edzőtermemben, a Bangarangban nem nagyon fogadtak be, épp ezért akkor apa tanította nekem az alapokat. A Lanna teljesen más volt, ott volt egy idősebb hölgy, a hely tulajdonosa, Kiat Busaba, aki nagyon családias hangulatú edzőtermet épített fel. Tehát minden edzés után, teljesen mindegy volt, hogy külföldi voltál-e vagy thai, leültetett az asztalhoz, és együtt vacsoráztunk. Ezt a családias érzést most a Manop Gymnél kaptam meg másodjára. A Covid ideje alatt rengeteget fejlődtem itt Kru Manoppal. Mondhatjuk úgy, hogy

két év privát edzésem volt vele, mert lényegében üres volt az edzőterem. Külföldi bunyós nem nagyon volt, a thaiok pedig nem edzettek, mert nem voltak gálák, tehát nem tudtak pénzért bunyózni, ezért elmentek máshova dolgozni. Én ezalatt az idő alatt folyamatosan fejlődtem, és folyamatosan gyakoroltam, edzettem Kru Manoppal.

Ennek köszönhetően annyit tudtam fejlődni, hogy a húszon akárhány meccsemmel tudtam bunyózni olyanokkal, akik 100 plusz vagy 150 körüli meccsszámmal rendelkeztek. Ez érdekes volt a fogadóknak és a nézőknek is. Nem értették, hogy egy 15-16 éves kisgyerek ilyen szépen bunyózik sokkal tapasztaltabb emberek ellen. Ettől a ponttól kezdtek elismerni a fogadók, a versenyzők és az edzők is.