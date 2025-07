Szombaton a Pau-ból induló 182,6 kilométer megtétele és 4950 méter szintkülönbség leküzdése várt a Tour de France mezőnyére, majd a végén hegyi befutó a Luchon-Superbagneres-en. A kiemelt kategóriás hegy tetején 1989 után zárult újra egy etap a Touron, előtte még három kategorizált emelkedőt kellett megmászniuk a bringásoknak, köztük elsőként a legendás Tourmalet-t.

Remco Evenepoel (j2) feladta a versenyt a Tour de France 14. szakaszán

Fotó: POOL LUCA BETTINI / BELGA MAG

Evenepoel feladta, Arensman nyert, Pogacar növelte előnyét a Tour de France-on

Sorozatos kísérletek ellenére a hegy lábánál fekvő részhajráig nem alakult ki szökés. Az olimpiai bajnok, az összetettben harmadik helyen álló Remco Evenepoel már a Tourmalet elején leszakadt, majd fel is adta a versenyt. Felfelé tekerve kifejezetten erős hegyimenőkből álló csoport tekert el, amely hamar darabjaira is szakadt, négy percnél messzebb pedig nem tudott eltávolodni a mezőnytől a rossz látási viszonyok mellett eső által is nehezített lejtmenetben sem.

A több csoportra szakadt szökevények közül jó időpontban támadott Arensman, a holland hegyimenő egyedül haladt elöl az utolsó hegy lábánál, három és fél perccel tempózott a mezőny előtt. A sárga trikós Pogacarért dolgozó UAE tempója megrostálta az esélyesek csoportját és Arensmant leszámítva befogta a többi szökevényt. Ebből a bolyból indult meg az osztrák Felix Gall, és négy kilométer volt hátra, amikor a dán Jonas Vingegaard is támadott, Pogacar és a német Florian Lipowitz ment vele, majd a sárga trikós is tempót váltott.

Thymen Arensman nyerte a hegyi befutót

Fotó: JASPER JACOBS / BELGA MAG

Később a Tour kétszeres bajnoka, Vingegaard újabb sebességnövelését már csak Pogacar bírta tartani, kettősük ugyan faragott a lemaradásból, de Arensmant kitartott, így a Tour-újonc 36 kilométeres szóló szökés végén, 25 esztendősen pályafutása első szakaszsikerét ünnepelhette a francia körversenyen. Pogacar a második helyért sprintelve külön időt adott Vingegaard-nak, a jóváírással együtt 6 másodperccel növelte előnyét legfőbb üldözője előtt, így már 4 perc 13 másodperccel vezet az összetettben. Evenepoel megüresedett harmadik helyét az ötödikként célba érő Lipowitz vette át.