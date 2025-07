A hétfői pihenőnap után kedden a Montpellier-ből induló 171,5 kilométer megtétele és 2950 méter szintemelkedés leküzdése után hegyi befutó várt a kerékpárosokra a Mont Ventoux-n. Tüdőgyulladás miatt nem állt rajthoz a viadal elején szakaszt nyert és a sárga trikót is viselt holland Mathieu van der Poel, aki harcban volt a pontverseny megnyeréséért. Gyors tempó mellett sokáig nem engedett el senkit a mezőny, végül viszont jelentős létszámú versenyző tudott eltempózni, két csoportban összesen 37 bringás tekert a mezőny előtt.

A Tour de France esélyese a hajrában oda-vissza támadták egymást

Fotó: BERNARD PAPON / AFP

A Tour de France egyik legnehezebb hegye várt a mezőnyre

A 15,7 kilométer hosszú, 8,8 százalék átlagmeredekségű záró emelkedőre közel egyórás mászás várt a bringásokra. A sokáig erdő borította, az utolsó kilométereken viszont kopár és a szélnek kitett Mont Ventoux-n 2021-ben már összecsapott a most címvédő és éllovas Tadej Pogacar, illetve Jonas Vingegaard, a dán hegyimenő akkor felfelé le tudta szakítani szlovén riválisát, ám Pogacar a lejtmenetben utolérte őt. Ezúttal a hegytetőn, 1910 méteren volt a befutó, a hegy lábánál egy négyfős élbolynak hat és fél perc volt az előnye az esélyesek csoportja és másfél a többi szökevény előtt.

Az első csoportból 14 kilométerrel a cél előtt tekert el a spanyol Enric Mas, aki a hegy felénél járt, amikor az ötperces hátrányban lévő mezőnyből megindult Vingegaard, Pogacar gond nélkül vele tartott. Mindkettejüknek voltak segítőik a szökésben, közülük előbb a vismás Tiesj Benoot, majd Victor Campenaerts állt be kettejük elé rövid időre, miközben elöl az erejével elkészült Mast utolérte, majd le is hagyta Valentin Paret-Peintre és Ben Healy. Mindkét segítője kiállása után megindult Vingegaard, ezeket az akciókat is gond nélkül vette át a sárga trikós. Másfél kilométer volt hátra, amikor először támadott Pogacar, majd lekövette Vingegaard visszatámadását.

AZ élcsoportban a sprintben Paret-Peintre gyorsabbnak bizonyult, mint a hatodik szakaszon győztes ír Healy, ezzel idén először nyert francia kerékpáros ezen a Touron. Az őket az utolsó kilométerre látótávolságra megközelítő Pogacar és Vingegaard közül a szlovén világbajnok az utolsó métereken tudott kicsit elszakadni riválisától, ezzel két másodperccel növelte tetemes előnyét legfőbb üldözője előtt. Vingegaard a célba érés után egy fotóssal ütközött és elesett.