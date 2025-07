Az idei Tour de France-ot sem úszták meg a versenyzők nagyobb bukás és sérülések nélkül. Mindössze a harmadik szakasznál jártunk, amikor egy részhajránál 60 kilométerre a befutótól Jasper Philipsen nagyot esett és feladta a versenyt. A belga kerékpáros korábban fejezett már be TDF-et úgy, hogy övé lett a legjobb sprinternek járó zöld trikó (2023-ban), most pedig megnyerte a nyitó szakaszt (emiatt akkor rá is került az összetett elsőnek járó sárga trikó), plusz vezetett a zöld trikóért folyó küzdelemben is az esésig. Később kiderült, hogy kulcscsonttörést és két bordatörést is szenvedett, és a belgiumi Herentalsban meg is műtötték emiatt. Philipsen esete nem egyedülálló, a TDF történelme sajnos bővelkedik komoly esésekben és súlyos balesetekben, amelyek néha tragédiával végződtek. Persze joggal merülhet fel a kérdés, miért ilyen súlyosak ezek a balesetek? Nos, azért, mert ezek a profi kerékpárosok sokszor 40-50 km/óráva vagy még nagyobb sebességgel tekernek, lejtmenetben pedig a 90-100 km/órás tempó sem ritka.

A Tour de France-on sajnos sokszor buknak a versenyzők

Fotó: LOIC VENANCE / AFP

A Tour de France kezdeti, „ barbár ” évei

A Tour de France korai éveit hiányos biztonsági előírások és brutális körülmények jellemezték. A versenyzők kezdetleges kerékpárokkal, gyakran sötétben és kísérő járművek nélkül navigáltak a rossz utakon. A Tourhoz kapcsolódó egyik első, nagy visszhangot kiváltó haláleset 1935-ben történt, amikor Francisco Cepeda spanyol versenyző a Col du Galibier lejtőjén balesetet szenvedett és belehalt sérüléseibe. Az is igaz, hogy hivatalosan nem minősítették a Tour-szakasz halálos balesetének, mivel később a kórházban halt meg. Azonban a TDF történetének talán leghíresebb és legtragikusabb halálesete Tom Simpson 1967-es tragédiája volt.

A brit kerékpáros a Mont Ventoux emelkedőjén, a 13. szakaszon összeesett és már nem lehetett rajta segíteni. Később kiderült, hogy a hőguta, az alkohol és az amfetaminok kombinációja járult hozzá szervezete összeomlásához.

Simpson halála sorsfordító pillanat volt a profi kerékpársportban, mert rávilágított a teljesítményfokozó szerek veszélyeire és az akkori orvosi felügyelet hiányára. Nem mellesleg ma már emlékmű áll a Mont Ventoux-n Simpson tiszteletére (erre a csúcsra érkeztek meg a célba az idei Touron a 16. szakasz végén a versenyzők).