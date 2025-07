Még június 8-án számoltunk be arról itt az Origón, hogy kórházba került Ben Askren, aki korábban két nagy kevert harcművészeti szervezetnél, a Bellatornál és a ONE-nál is elnyerte a váltósúlyú bajnoki övet, végül pedig a UFC-ből vonult vissza. Egészen hihetetlen karrier volt az övé, pályafutása első 10 évében veretlen volt, mérkőzéseinek nagy része idő előtt fejeződött be a kiváló földharc alapokkal rendelkező amerikai bunyósnak. Aztán június elején jött a hír, hogy a 40 éves, már visszavonult sportoló tüdőgyulladással került kórházba. Felesége, Amy akkor a közösségi médiában azt írta, a betegség teljesen váratlanul döntötte le a lábáról a korábbi bajnokot. Állapota súlyos volt, élet és halál között lebegett, semmilyen külső ingerre nem reagált. Később kiderült, hogy Askrenen már csak egy teljes tüdőtranszplantáció segíthet, de az is csak akkor, ha belátható időn belül megoperálják.

Az UFC és a ONE egykori sztárja élete harcát vívja a kórházban

Fotó: Amy Askren Facebook-oldala

A UFC sztárjai is imádkoztak Askrenért

Lényegében a komplett MMA-közösség ledöbbent azon, hogy alig másfél hónap alatt az egészséges Ben Askrenből egy, a halál mezsgyéjén járó ember lett, akin végül már csak egy teljes tüdőtranszplantáció segíthetett. Askren felesége lényegében csodát várt ez ügyben, és az élet úgy alakította az egykori bajnok sorsát, hogy sikeres műtétet hajtottak végre rajta:

„Hálás szívvel osztjuk meg, hogy Ben megkapta a kettős tüdőátültetést. Örökké hálásak vagyunk az adománynak és az adományozó családjának. Ez egy új élet kezdete Ben számára, de minden új nap, amit kap, ajándék.

Még mindig hihetetlennek tűnik, hogy alig öt héttel ezelőtt teljesen egészségesen sétálgatott. Ennyi minden megváltozhat ilyen rövid idő alatt. Kérlek, imádkozzatok még Benért, hogy a teste úgy fogadja el az új tüdőket, mintha a sajátjai lennének.

Folyamatosan csodálattal nézem, ahogy az emberek most körbevesznek és támogatnak bennünket. Alig várom, hogy elmesélhessem Bennek az egészet. Remélem, a következő hetekben már Ben fogja megosztani a friss híreket, de azért jobb lenne, ha megvárná, amíg elmúlik a gyógyszerek hatása.”