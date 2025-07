A korábbi ketrecharcbajnok, aki a UFC-ben is letette a névjegyét, élet és halál közötti állapotban került kórházba júniusban, később pedig a tüdeje teljesen felmondta a szolgálatot, már csak a csoda és egy teljes transzplantáció segíthetett a 40 éves sportemberen, ami végül az utolsó pillanatokban össze is jött. Ben Askren aktív korában még a Bellatornál és a ONE-nál is elnyerte a váltósúlyú bajnoki övet, végül pedig a UFC-ből vonult vissza, éppen ezért is volt megdöbbentő, hogy egy ilyen sportos életet élő harcos ennyire rövid idő alatt az élet és a halál határára kerül, sőt...

A UFC egykori kiválósága az életéért küzdött a kórházban

Fotó: Ben Askren Facebook-oldala

A UFC egykori sztárja talán már túl van a nehezén

A lassan 41 éves sportember egy videóüzenetben azt mondta, hogy lényegében a teljes június hónap kiesett neki, mert nem emlékszik semmire abból az időszakból, és hogy a felesége, Amy naplójából tájékozódott, hogy mi minden történt volt vele ez idő alatt.

Azt is hozzátette, hogy a szíve 20 másodpercre leállt, és azt is megtudtuk, hogy lényegében "Négyszer halt meg", olyan válságos volt az állapota.

Már több mint 45 napja fekszik a kórházban, és ez idő alatt majdnem 23 kilót fogyott, ami azért megdöbbentő, mert utoljára 15 évesen volt 66,7 kg.