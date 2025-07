Olekszandr Uszik korábban Anthony Joshua és Tyson Fury ellen is két meccset nyert, most Daniel Dubois is beállt a sorba, őt is másodszor verte meg Uszik. Az első meccsüket még 2023-ban rendezték Wroclawban, akkor a brit mélyütéssel küldte padlóra az ukránt, amit azóta is vitatnak, később pedig Uszik magához tért és kiütötte ellenfelét.

Uszik másodszor is kiütötte ellenfelét

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Uszik másodszor is kiütötte Dubois-t

A második meccsre a londoni Wembley-ben került sor, Dubois volt hazai pályán, de a közönség Uszik mellett (is) volt. Az ukrán 90 ezer néző előtt pontos egyenesekkel kezdte az első menetet és szép lassan őrölte fel ellenfelét, akinek nem sok esély hagyott.

A 38 éves Uszik pályafutása legnagyobb súlyával mérlegelt be, de így is gyors volt, nem forgott veszélyben a 24. győzelme sem, így továbbra is veretlen a profik között. Dubois – aki szeptemberben védte meg IBF címét Anthony Joshua ellen – pályafutása harmadik vereségét szenvedte el 25 összecsapás alatt.

Uszik, a korábbi vitathatatlan cirkálósúlyú bajnok folyamatosan elhajolt Dubois ütései elől és remekül kontrázott. Az olimpiai bajnok ukrán az ötödik menetben ki is ütötte ellenfelét. Előbb egy kemény balegyenes után még felállt Dubois a padlóról, de nem sokkal később egy balhorog is leterítette, még a fogvédője is kiesett. A bíró másodszor is rászámolt, még kilencnél is a földön ücsörgött, biztosan nem állt volna fel, de a sarokól berepült a törülköző is.

Oleksandr Usyk knocking out Daniel Dubois in slow-mo is NASTY 😳pic.twitter.com/Lo1ZsFAopU — Happy Punch (@HappyPunch) July 19, 2025

Uszik így újra a súlycsoport vitathatatlan bajnoka lett, övé az IBF, a WBA, a WBO, az IBO és a WBC öve is.

A meccs után Usyk elmondta, legszívesebben Tyson Fury-vel vívna meg harmadszor is, de most csak pihenésre vágyik. A WBO rangsorában Joseph Parker lenne a kihívója, de nagy kérdés, hogy arra a meccsre sor kerül-e.