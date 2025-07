A 38 éves ukrán számít az összecsapás esélyesének, annak ellenére, hogy Dubois lesz hazai pályán, ugyanis a meccs a Wembley-ben lesz majd, magyar idő szerint szombat este, pontosabban éjfél körül. A ringben mindent feltesznek a bokszolók, ugyanis Uszik a WBA, a WBC és a WBO öveivel érkezik, míg a britnél az IBF öve van. A győztes vitathatatlan bajnokká válik majd.

Uszik újra vitathatatlan bajnok lehet

Fotó: CARLOS JASSO / AFP

Dubois még soha nem szerepelt ugyanazon ellenféllel szemben többször, Uszik ebben is előrébb jár. Az ukrán a britek közül Tyson Fury és Anthony Joshua ellen kétszer is nyert már, így akár Dubois is beállhat ebbe a sorba. Uszik második súlycsoportjában lehet vitathatatlan bajnok, amennyiben 24. profi meccsén is veretlen marad, eddig 14 kiütése van.

A 38 éves Uszik és a 27 éves Dubois legutóbb 2023-ban találkoztak, akkor az ukrán nyert, ami máig a brit második profi veresége volt. Az angol bunyós továbbra is az ütőerejében bízhat, és talán abban, hogy Uszik kicsit lassabb lett az évek alatt.

„Be kell bizonyítanom magamnak, hogy jobb és erősebb vagyok nála. Én többet nyerhetek ezen a meccsen, mint ő. Uszik már a karrierje végén jár. Ha begyűjtöm az összes világbajnoki övet, az számomra csak egy út kezdetét jelenti. Sokkal nagyobb az önbizalmam most, mint az első összecsapáson. Készen állok a győzelemre. Keményen dolgoztam érte, és most káoszt fogok okozni a ringben, a győzelmemmel pedig helyre fog állni a rend. Az első mérkőzés óta fejlődtem, feltámadtam, így készen állok egy új kezdetre” - mondta Dubois.

Uszik szerint nem Dubois a legkeményebb ütő, akivel karrierje során találkozott. „Szerintem nem ő az, sokkal inkább Derek Chisora. Az őrült Derek, igen.” Uszik azt is elmondta, hogy az első meccsen akkor is fel tudott volna állni, ha a mérkőzésvezető szabályosnak ítéli Dubois ütését, amit végül mélyütésnek látott. „Igen, természetesen. 100%-osan készen voltam a folytatásra. Fájt, de ez nem olyan volt, mint egy testre mért ütés.”

Uszik padlót fogott, de a mérkőzésvezető szabálytalannak látta Dubois ütését

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

Uszik és Daniel Dubois első meccsét Lengyelországban, Wroclawban rendezték, szinte pontosan két éve. Akkor sem adtak sok esélyt az angolnak, aki az ötödik menetben padlóra küldte Uszikot. Akkor a mérkőzésvezető mélyütésnek látta az esetet, így Uszik időt kapott arra, hogy összeszedje magát. Az esetet azóta is sokan vitatják, a második meccs felvezetésén is szóba került.