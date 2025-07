A korábbi világbajnok bokszolót, Julio César Chávez Jr.-t letartóztatták az Egyesült Államokban, mert lejárt már a vízuma és hazudott a zöldkártya-kérelmében. Ráadásul itt még nem ér véget a történet, ugyanis várhatóan kitoloncolják Mexikóba, ahol szervezett bűnözés vádjával nézhet majd szembe. A letartóztatásra mindössze néhány nappal azután került sor, hogy a korábbi középsúlyú világbajnok szombaton a kaliforniai Anaheimben elveszítette az influenszerből lett bokszoló, Jake Paul elleni mérkőzését. A belbiztonsági minisztérium közölte, úgy döntöttek, Chávezt június 27-én, egy nappal a mérkőzés előtt kell letartóztatni. Éppen ezért nem volt világos, miért vártak napokig a nagy horderejű esemény után az intézkedéssel.

Julio César Chávez Jr. (jobb oldalon) korábban világbajnok bokszoló is volt a pályafutása során

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A korábbi világbajnok bokszoló elindult a lejtőn

A 39 éves Chávezt szerdán nagyszámú szövetségi ügynök fogta el, miközben robogóval közlekedett a Hollywoodhoz közeli Studio City előkelő Los Angeles-i negyedben, közölte a sportoló ügyvédje, Michael Goldstein. „A mostani vádak felháborítóak, és ez egyszerűen csak egy újabb címlapsztori a közösség terrorizálására” - mondta Goldstein. A védő azt is elárulta, csütörtök reggelig nem tudta, hol tartják fogva Chávezt, de elmondta, hogy neki és ügyfelének hétfőn kell bíróság elé állnia korábbi fegyvertartási vádakkal kapcsolatban.

A Jake Paul elleni szombati mérkőzése előtt Chávez 2021 óta mindössze egyszer bokszolt, nem mellesleg az ökölvívás családi üzlet náluk, az édesapa Julio César Chávez, a mexikói történelem egyik legkedveltebb sportolója, a Nemzetközi Ökölvívó Hírességek Csarnokának tagja, aki több súlycsoportban is világbajnoki címet nyert.

Az ifjabbik Chávez azonban nem ért el ekkora sikereket, mert karrierje nagy részében drogfüggőséggel küzdött, és többször le is tartóztatták. Mindezek ellenére a mexikói sportoló azért így is felért egyszer a csúcsra. 2011-ben megnyerte a WBC középsúlyú bajnoki címét, és háromszor megvédte azt. Chávez megosztotta a ringet a generációjának nagyjaival, Canelo Álvarezzel és Sergio Martinezzel is verekedett, és mindkettő ellen vereséget szenvedett.