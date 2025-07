A 28 éves Alexander Zverev - aki a világranglistán is a harmadik - 4 óra 45 perces összecsapáson kapott ki a nála 69 hellyel hátrébb sorolt riválisától. A győztes 25, a vesztes 31 ászt szervált. A karrierje során már Melbourne-ben, Párizsban és New Yorkban is döntőző Zverevnek nem Wimbledon a kedvenc helyszíne: a füves Grand Slam tornán még soha nem jutott a negyedik fordulónál tovább.

Alexandar Zverev gyorsan végzett Wimbledonban

Fotó: FRANK MOLTER / DPA

Az ötödikként kiemelt amerikai Taylor Fritz a hétfőről áthozott találkozón, kétjátszmás hátrányból fordított a meccs során új wimbledoni szervarekordot felállító francia Mpetshi Perricard-ral szemben, és 3 óra 37 perc alatt jutott be a 64 közé.

A nők között a hetedik helyen rangsorolt Mirra Andrejeva két játszmában múlta felül az egyiptomi Majar Serifet. Az utolsó wimbledoni tornáján induló, kétszeres bajnok Petra Kvitová két szettben kikapott a 24 éves, tizedikként rangsorolt amerikai Emma Navarrótól. A 35 éves cseh játékos már korábban bejelentette, hogy a szezon végén visszavonul.

1. forduló (a 64 közé jutásért), érdekesebb eredmények:

férfiak:

Rinderknech (francia)-Zverev (német, 3.) 7:6 (7-3), 6:7 (8-10), 6:3, 6:7 (5-7), 6:4

Fritz (amerikai, 5.)-Perricard (francia) 6:7 (8-6), 6:7 (10-8), 6:4, 7:6 (8-6), 6:4

Machac (cseh, 21.)-Dzumhur (bosnyák) 6:3, 6:2, 6:4

Navone (argentin)-Shapovalov (kanadai, 27.) 3:6, 6:4, 6:1, 6:4

Munar (spanyol)-Bublik (kazah, 28.) 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (7-5), 6:2

korábban:

Marozsán Fábián-James McCabe (ausztrál) 6:1, 6:4, 6:3

Sinner (olasz, 1.)-Nardi (olasz) 6:4, 6:3, 6:0

Basilashvili (georgiai)-Musetti (olasz, 7.) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1

De Minaur (ausztrál, 11.)-Carballes Baena (spanyol) 6:2, 6:2, 7:6 (7-2)

Paul (amerikai, 13.)-Monday (brit) 6:4, 6:4, 6:2

Kecmanovic (szerb)-Michelsen (amerikai, 30.) 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10-6)

nők:

Andrejeva (orosz, 7.)-Serif (egyiptomi) 6:3, 6:3

Swiatek (lengyel, 8.)-P. Kugyermetova (orosz) 7:5 6:1

Navarro (amerikai, 10.)-Kvitova (cseh) 6:3, 6:1

Szamszonova (orosz, 19.)-Joint (ausztrál) 6:3, 6:2

Tauson (dán, 23.)-Watson (brit) 2:6, 6:4, 6:3