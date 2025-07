Wisinger János halálának híréről Diósjenő közösségi oldala számolt be csütörtök reggel.

Elhunyt Wisinger János, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség alapítója és tiszteletbeli elnöke

Fotó: Facebook/Diósjenő közösségi oldala

A szociális szervezői és gyógypedagógiai végzettségű Wisinger János 1977-ben került Diósjenőre a Szociális Intézet vezetői posztjára. A szociális ágazatban a korábbi munkahelyein is értelmi fogyatékosokkal foglalkozott, az akkori intézményrendszerben ő felelt a foglalkoztatás szervezéséért, teljeskörű lebonyolításáért.

A különböző súlyosságú fogyatékkal élők körében felmerült az igény, hogy az egyes intézmények sportversenyeken mérjék össze tudásukat, edzettségüket. Wisinger János az első, országos próbálkozások után sokkal magasabb szintre kívánta helyezni a sport és az általa kiépülő mozgalom nívóját. 1984-ben így sikerült megszerveznie a Kraxner Alajos emlékversenyt, amit nem kisebb helyszínre, mint a Népstadion lelátói elé álmodott meg. Törekvését Schmitt Pál, a Népstadion akkori főigazgatója is támogatta.

A több, hazai intézményből verbuvált sportágak kis közössége a harmadik Kraxner versenyt követően, 1989-ben meghívást kapott Lengyelországba, a Speciális Olimpiai Játékokra, majd ezután rövidesen, 1989. szeptember 8-án, Diósjenőn alakulhatott meg a Magyar Speciális Olimpiai Egyesület, amely azóta szervezi és bonyolítja az enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékossággal élő, továbbá a halmozottan fogyatékossággal élő emberek rendszeres edzés- és versenyprogramját. Az MSOSZ évente több mint 80 hazai versenyt rendez.

Wisinger az intézmény igazgatójaként, több évtizeden keresztül, olyan lehetőségekhez juttatta a sportolni vágyó, fogyatékkal élőket, aminek köszönhetően jelentősen megváltoztak az előítéletek; a fogyatékosok kikerülhettek a reflektorfénybe, sportteljesítményük az épek figyelmét is felkeltette. Wisinger János a sportdiplomáciai munkássága során elérte, hogy felkerült Diósjenő az amerikai sportmenedzsment térképére is. A kis, börzsönyi falu ad otthont az olimpiai láng eszméjének is, az elmúlt 33 évben többször is innen indulhatott útjára a Lángfutás.