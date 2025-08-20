Carlos Alcaraz hétfőn Cincinnatiben nyert tornadöntőt, igaz, sok időt nem kellett a pályán töltenie, a világelső Jannik Sinner az első szett végét sem várta meg, betegsége miatt feladta a finálét. Alcaraz letudta a kötelező köröket, majd a hozzá hasonló cipőben járó női cincinnati bajnok Iga Swiatekkel együtt magángépen repült New Yorkba, hogy kevesebb mint egy nappal a döntő után ezer kilométerrel arrébb lépjen pályára. Az ötszörös Grand Slam-bajnok spanyol teniszező semmiképpen sem akart cserben hagyni a US Open vegyes páros versenyén Emma Raducanut, ez pedig felerősítette a pletykákat: Alcaraz szeretné, ha az egyelőre egy Slam-es csoda kategóriában lévő Emma Raducanu a magánéletben is a párja lenne.

Carlos Alcaraz fejében talán már a cincinnati fotózáson is a US Open és Emma Raducanu járt

Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman

„Nagyon jól fogok szórakozni Emma oldalán" – bocsátotta előre Alcaraz.

Valószínűleg későn fogok tudni lefeküdni, de próbálom majd a legjobb teniszemet nyújtani, hogy Emmát győzelemhez segítsem.

Alcaraz jelenleg az új éra legeredményesebb és talán legnépszerűbb férfi teniszezője. Emma Raducanu ugyan a csodaszámba menő 2021-es US Open-győzelme óta eredményben messze elmarad a spanyoltól, de a népszerűsége ennek ellenére neki is töretlen.

Alcaraz és Raducanu: álompár a US Openen és tovább?

Már a US Open rendhagyó vegyes páros versenyének bejelentésekor Alcaraz és Raducanu párosa tűnt a legizgalmasabb duónak. A tenisz álompárjai között is kiemelkedő lenne az övék, mégiscsak két Grand Slam-győztesről van szó, ellentétben a Gael Monfils, Elina Szvitolina vagy az Alex de Minaur, Katie Boulter kettőssel, akik külön-külön nem tartoznak a legnagyobb teniszikonok közé.

Raducanu fel is tűnt többször Londonban, illetve Wimbledonban Alcaraz meccsein, de ha kérdezték, mindig hangsúlyozta, hogy csupán jó barátok Alcarazzal. Alcaraz azonban nem titkolta, hogy azonnal Raducanut kérte fel partnernek a rendhagyó tornára, s a sűrű menetrend sem tántorította el a spanyolt a közös játéktól.

Mindeközben további sztárok is megérkeztek a kétnapos vegyes páros tornára New Yorkba, köztük a szerb legenda, Novak Djokovics.