A torna második kiemeltje, Carlos Alcaraz remek formában kezdett: mindössze 17 ki nem kényszerített hibát ütött, 58 első szervából 50 pontot megnyert, három breaklabdát is hárított.

Carlos Alcaraz kopaszon is elképesztően játszik

Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Alcaraz új frizurájától megőrülnek a rajongók

A győzelemmel Alcaraz továbbra is hibátlan a Grand Slam-tornák nyitómeccseit tekintve – immár 19-0 a mérlege.

A teljesen új külseje azonban sokkolta a rajongókat és közvéleményt is. A spanyol játékos a golfvilág egyik sztárjával,

Rory McIlroy-jal is összefutott helyszínen, aki meg is simította Alcaraz borostás fejét. Érdekesség, hogy a múlt héten még dús hajjal játszott vegyes párosban New Yorkban.

A mérkőzés utáni interjúban Alcaraz humorral kezelte a frizuraváltást, amikor a szurkolókhoz fordult:

Meg kell kérdeznem az embereket, hogy tetszik-e nekik az új frizura. Tetszik, srácok?

– szólt a nézőkhöz. A közönség üdvrivalgással jelezte, hogy egyértelműen igen.

Nem mindenki rajongott azonban az új stílusért. Frances Tiafoe, Alcaraz régi barátja és riválisa – akit a spanyol a 2022-es US Open elődöntőjében búcsúztatott – kemény kritikával illette a frizurát, persze némi humorral fűszerezve.

„Szörnyű. Iszonyú. Egyszerűen borzalmas. Néztem rá, és azt mondtam: ‘Hát legalább most aerodinamikus vagy.’ Nem tudom, ki adta neki ezt a tanácsot, de pocsék. Én hetente vágatom a hajamat, büszke vagyok rá, ám ez tényleg rettenetes. De a nap végén, ő Carlos. Az én barátom, és így is szeretem.”

Új frizura ide, új frizura oda, az eredményei önmagukért beszélnek: Alcaraz ismét könnyed játékkal jutott tovább.