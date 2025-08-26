Live
Megőrülnek érte a rajongók. Carlos Alcaraz nemcsak a játékával, hanem új megjelenésével is felhívta magára a figyelmet a US Open első fordulójában. A 22 éves spanyol klasszis hétfő este kopaszra borotvált fejjel lépett pályára a New York-i Arthur Ashe Stadionban, ahol magabiztosan múlta felül az amerikai Reilly Opelkát 6:4, 7:5, 6:4 arányban, a valamivel több mint kétórás mérkőzésen.

A torna második kiemeltje, Carlos Alcaraz remek formában kezdett: mindössze 17 ki nem kényszerített hibát ütött, 58 első szervából 50 pontot megnyert, három breaklabdát is hárított.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: Carlos Alcaraz of Spain speaks to the crowd after defeating Reilly Opelka of the United States during their Men's Singles First Round match on Day Two of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 25, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Clive Brunskill/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Carlos Alcaraz kopaszon is elképesztően játszik 
Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Alcaraz új frizurájától megőrülnek a rajongók

A győzelemmel Alcaraz továbbra is hibátlan a Grand Slam-tornák nyitómeccseit tekintve – immár 19-0 a mérlege.  

A teljesen új külseje azonban sokkolta a rajongókat és közvéleményt is. A spanyol játékos a golfvilág egyik sztárjával, 

Rory McIlroy-jal is összefutott helyszínen, aki meg is simította Alcaraz borostás fejét. Érdekesség, hogy a múlt héten még dús hajjal játszott vegyes párosban New Yorkban.  

A mérkőzés utáni interjúban Alcaraz humorral kezelte a frizuraváltást, amikor a szurkolókhoz fordult:  

Meg kell kérdeznem az embereket, hogy tetszik-e nekik az új frizura. Tetszik, srácok?

 – szólt a nézőkhöz. A közönség üdvrivalgással jelezte, hogy egyértelműen igen. 

 

Nem mindenki rajongott azonban az új stílusért. Frances Tiafoe, Alcaraz régi barátja és riválisa – akit a spanyol a 2022-es US Open elődöntőjében búcsúztatott – kemény kritikával illette a frizurát, persze némi humorral fűszerezve.

„Szörnyű. Iszonyú. Egyszerűen borzalmas. Néztem rá, és azt mondtam: ‘Hát legalább most aerodinamikus vagy.’ Nem tudom, ki adta neki ezt a tanácsot, de pocsék. Én hetente vágatom a hajamat, büszke vagyok rá, ám ez tényleg rettenetes. De a nap végén, ő Carlos. Az én barátom, és így is szeretem.”  

Új frizura ide, új frizura oda, az eredményei önmagukért beszélnek: Alcaraz ismét könnyed játékkal jutott tovább.

