Álex Rins a Moto3-as kategóriában debütált, a mezőnyben, ahol rögtön megkapta az „Év újonca” címet, majd 2013-ban a bajnoki címért is versenyben volt. Később a Moto2-ben is az év legjobb fiatalja lett, 2016-ban dobogós helyen végzett az összetettben.

Álex Rins tudja, hogy kell bánni a szurkolókkal

Fotó: KLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk

Álex Rins ma már a legnagyobbak között versenyez

MotoGP-ben 2017 óta versenyez: 2019-ben ünnepelte első futamgyőzelmét, 2020-ban a világbajnokság harmadik helyén zárt. A Suzukitól 2023-ban az LCR Honda csapathoz igazolt, ám súlyos sérülése – többek közt lábtörés – jelentősen visszavetette a szezonját, több versenyt is ki kellett hagynia.

2024-ben csatlakozott a Monster Energy Yamaha gyári csapathoz, ahol 2025-re és 2026-ra is szerződést kapott. Az elmúlt években összesen hat futamot nyert, jelenleg 19. helyen áll a pontversenyben.

Álex Rins belépője a Fradi-mezben:

A hivatalos program pénteken 8.30-kor kezdődik a MotoE szabadedzéssel, amely után a Moto3, a Moto2 és a MotoGP versenyzői is gyakorolnak majd, késő délután pedig időmérő edzést rendeznek a MotoE-ben. Szombaton újabb szabadedzések, aztán 10.50-től a MotoGP időmérője következik, 15 órától pedig a 13 körös sprintfutamra kerül sor. Ugyanezen a napon a Moto3 és a Moto2 mezőnye is teljesíti az időmérőt, MotoE-ben pedig két futamot rendeznek. Vasárnap jön a fő attrakció: 11 órakor a Moto3, 12.15-kor pedig a Moto2 versenye rajtol el, a MotoGP Magyar Nagydíja 14 órakor kezdődik.