Jobb, ha ezentúl porral oltóval utazunk, újabb busz gyulladt ki Budapesten – videó

Nagy csapás érte a németek egyik leghíresebb női atlétáját. A világ legszexisebb sportolónőjeként számon tartott Alica Schmidt a közösségi oldalán jelentette be, hogy véget ért számára az idei szezon.

Alica Schmidt idén már több jelentős nemzetközi versenyen is elindult, Genfben és Ostravában pedig egyéni csúcsot futott. Nem rég meglepő lépésre szánta el magát, ugyanis azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 400 méter mellett kipróbálja magát középtávon, vagyis 800 méteren is.

05 June 2025, Berlin: Alica Schmidt, Olympic athlete, takes part in the premiere of the event "The Power List - Germany's Top 50". "The Power List" is based on voting by the editorial teams of the leading media brands Politico Deutschland, Welt and Business Insider Deutschland and honors the people who move Germany. Photo: Hannes P. Albert/dpa (Photo by Hannes P Albert / dpa Picture-Alliance via AFP)
Alica Schmidt befejezte, idén már nem fut többször
Fotó: HANNES P ALBERT / DPA

A világ legszexibb sportolónőjének tartott Alica Schmidt a közelmúltban koronavírussal küzdött, ami erősen kihatott a formájára, így például a német országos bajnokság 800 méteres elődöntője után kénytelen volt feladni a versenyt.

Alica Schmidt szünetet tart

A 4x400-as vegyes váltó tagjaként a budapesti világbajnokságon is induló német atléta aztán szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy szünetet tart a karrierjében.

„Úgy döntöttem, hogy a szezonomat a tervezettnél hamarabb befejezem. Ennek oka, hogy egyszerűen nem tudtam felépülni teljesen, így sajnos nem lett volna értelme folytatni a versenyzést. Bár nagyon szerettem volna még augusztus végén futni, most ez a legésszerűbb döntés”indokolta a német futónő, akinek már a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságon nyújtott teljesítménye is messze elmaradt a várakozásoktól.

A modellként és influenszerként is tevékenykedő sportolónő arról is beszélt, hogy az elmúlt időszak mentálisan is megviselte, azonban most már előre tekint. Bár a következő heteket nyaralással fogja tölteni, azt még egyelőre nem tudja, hogy mikor fog újra versenyezni.

Galéria: Alica Schmidt, a világ legszexisebb sportolónője
Fotó: instagram.com/alicasmd/
Alica Schmidt, a világ legszexisebb sportolónője

