Alica Schmidt idén már több jelentős nemzetközi versenyen is elindult, Genfben és Ostravában pedig egyéni csúcsot futott. Nem rég meglepő lépésre szánta el magát, ugyanis azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 400 méter mellett kipróbálja magát középtávon, vagyis 800 méteren is.

Alica Schmidt befejezte, idén már nem fut többször

A világ legszexibb sportolónőjének tartott Alica Schmidt a közelmúltban koronavírussal küzdött, ami erősen kihatott a formájára, így például a német országos bajnokság 800 méteres elődöntője után kénytelen volt feladni a versenyt.

Alica Schmidt szünetet tart

A 4x400-as vegyes váltó tagjaként a budapesti világbajnokságon is induló német atléta aztán szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy szünetet tart a karrierjében.

„Úgy döntöttem, hogy a szezonomat a tervezettnél hamarabb befejezem. Ennek oka, hogy egyszerűen nem tudtam felépülni teljesen, így sajnos nem lett volna értelme folytatni a versenyzést. Bár nagyon szerettem volna még augusztus végén futni, most ez a legésszerűbb döntés” – indokolta a német futónő, akinek már a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságon nyújtott teljesítménye is messze elmaradt a várakozásoktól.

A modellként és influenszerként is tevékenykedő sportolónő arról is beszélt, hogy az elmúlt időszak mentálisan is megviselte, azonban most már előre tekint. Bár a következő heteket nyaralással fogja tölteni, azt még egyelőre nem tudja, hogy mikor fog újra versenyezni.