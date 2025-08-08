Az egykori brit olimpikon, a 48 éves anyuka, Gail Emms új kalandba kezdett: ezúttal nem a tollaslabda pályán, hanem egy egészen más sportágban, a rohamosan népszerűsödő pickleballban méreti meg magát.

A 48 éves anyuka, Gail Emms újra megtalálta a boldogságot a sportban

A 48 éves anyuka a pickleballban is s csúcsra törne

A korábbi sztársportoló vasárnap elindul a Telfordban megrendezésre kerülő angliai nyílt bajnokságon, a 35 év felettiek vegyes páros kategóriájában.

A pickleball – amely tulajdonképpen egy hibrid sport a tenisz, a pingpong és a tollaslabda elemeivel – immáron több mint 50 ezer brit játékost vonz, és több mint 800 helyszínen játszható az Egyesült Királyságban. A telfordi verseny pedig több mint 2300 résztvevőjével a legnagyobb ilyen rendezvény az Egyesült Államokon kívül.

Emms elmondása szerint elsőként egy helyi szabadidőközpontban találkozott a sportággal, és amint kipróbálta, azonnal beleszeretett. „Ez a sport a legközelebb áll a tollaslabdához, mint amit valaha találtam. A pálya mérete ugyanaz, a felszerelés könnyebb, mint a teniszé, és nincsenek ketrecfalak, mint a padelben” – mesélte lelkesen.

Korábbi sportágától, a tollaslabdától már évekkel ezelőtt békében elbúcsúzott, és nem vonzotta a veteránversenyzés lehetősége sem. A pickleball azonban új tüzet gyújtott benne: „Ez a sport függőséget okoz! Újra azt érzem, mint régen. Úgy vetődöm a labdáért, mint egy kamasz!” – mondta nevetve.

Gail lelkesedése olyannyira komoly méreteket öltött, hogy májusban már a 40-es kategóriában a negyedik helyen végzett az angol nemzeti bajnokságon. Most pedig új vegyes páros partnerével közösen készülnek a hétvégi megmérettetésre – taktikai videókat néznek, stratégiát elemeznek. „Hihetetlen, mennyire el tudod felejteni, hogy milyen érzés izgulni egy verseny előtt. Azt hiszem, mindig is bennem volt ez az érzés – csak kellett valami új szikra.”

Bár Emms jelenleg még csak az amatőr szinten versenyez, hosszú távú célja igen ambiciózus: szeretne részt venni a nemzetközi versenyeken, és ha lehetséges, pályára lépni a legendás Andre Agassi ellen. Az amerikai nyolcszoros Grand Slam-győztes nemrég kezdett el pickleballt játszani, és már részt is vett az amerikai US Openen vegyes párosban.

Ha egyszer játszhatok Andre Agassi ellen, azt hiszem, ott helyben visszavonulok! Ennél többre nem is vágyhatnék

– mondta mosolyogva. „Ő és Steffi Graf is átálltak erre a sportra. Az 50 az aranyéletkor – még két évem van, és indulhatok az 50 éven felüliek mezőnyében.”