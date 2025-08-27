Live
Micsoda teljesítmény. Benedek Tibor fia a harmadik helyen végzett a góllövőlistán az U18-as vízilabda Európa-bajnokságon. Benedek Mór hat mérkőzésen 28 találattal segítette a magyar válogatottat, amely azonban csupán a hatodik helyen végzett.

Benedek Tibor fia – aki mindössze 18 éves – korábban az U20-as csapattal lett negyedik a világbajnokságon, a következő célja pedig, hogy stabil OB I-es pólós legyen - írja a Magyar Nemzet.

Benedek Tibor, Benedek Mór
Benedek Tibor fia, Mór kiválóan játszott az Eb-n
Fotó: MVLSZ

Benedek Tibor fiából nagy sztár lehet

A lap felidézi, hogy gyakorlatilag két fontos mérkőzést veszített el, így a hatodik helyen zárt Magyarország a nagyváradi kontinensviadalon.

Benedek Mór egyéni teljesítménye azonban emlékezetes marad az U18-as Európa-bajnokságról. A háromszoros olimpiai bajnok, öt éve elhunyt Benedek Tibor fia lett a magyar csapat legeredményesebb játékosa.

Az Európa-bajnokság teljes mezőnyének legjobb találati arányú góllövője lett a kapásszélső, aki 

átlagban 4,65 gólt szerzett mérkőzésenként. Benedek Mór úgy lett 28 találattal a harmadik, hogy eggyel kevesebb meccset játszott, mint az őt megelőző riválisai.

A külsőleg és tehetségben is az édesapjára hasonlító Benedek Mór júniusban töltötte be a 18. életévét. Nyert már korosztályos világbajnokságot, idén az U20-asok között zárt negyedikként.

A BVSC-vel profi szerződést kötött szélső számára a következő lépcsőfok a stabil felnőtt élvonalbeli bajnoki szereplés lehet, igaz, gyerekfejjel már belekóstolt az OB I légkörébe, mi több, tavaly Varga Dániel irányította KSI-ben 14 bajnoki és kupameccsen 18-szor köszönt be. 

