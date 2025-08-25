Live
Nagyon nem jött jókor. A világranglistán 156. Piros Zsombor "korábban még sosem érzett fejfájással", betegen küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának az első fordulójában, melyben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt játszó Zachary Svajdától.

A betegen küzdő magyar játékos pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzésén három szettben kapott ki a szintén a selejtezőből érkezett, az ATP-rangsorban akkor még 143. helyezett riválisától.

beteg, Hungary's Zsombor Piros returns the ball to France's Benjamin Bonzi during the Davis Cup qualifying first round tennis match between Hungary and France in Tatabanya, Hungary on February 3, 2023. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Piros Zsombor betegséggel küzdött a US Openen
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Betegen küzdött Piros Zsombor

„A legrosszabb álmomban sem gondoltam, hogy a legrosszabb élményem lesz az első Grand Slam-főtáblás meccsem" - fogalmazott a szövetség közösségi oldalán Piros Zsombor.

 „Ugyanúgy fájt a torkom, mint a selejtező második és harmadik fordulójában, de ehhez már hozzászoktam. 

Viszont a mérkőzés előtt negyedórával elkezdett fájni a fejem, majd két gyógyszerrel is migrénes fejfájás gyötört.

A második szettben orvosi segítséget kért, kapott is erősebb fájdalomcsillapítót, ami csak a harmadik szett végén kezdett hatni - írja az MTI.

"Ekkor már késő volt, sejtettem is, hogy nem nyerhetek, de próbáltam minél tovább pályán maradni" - tette hozzá a 25 esztendős sportoló. "Sajnálom a vereséget, mert legyőzhető lett volna az ellenfél."

Az év utolsó Grand Slam tornáján a férfiak mezőnyében Piros Zsombor mellett Marozsán Fábián is búcsúzott az első fordulóban, így a magyarok közül már csak a Winston-Salemban szombaton tornagyőztes Fucsovics Márton van versenyben. A nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma tagja a főtáblás mezőnynek.

