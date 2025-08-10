Urakava Hiromasa és Kotari Sigetosi egyformán 28 évesek voltak és augusztus 2-án bokszoltak egy tokiói gálán. A két japán ökölvívó közül Urakava a 14. profi mérkőzésén Szajto Jodzsi ellen a negyedik vereségét szenvedte el múlt szombaton, míg Kotari a szintén japán Hata Jamato ellen zárt profi karrierje során másodszor döntetlenre. Urakavát már a nyolcadik menetben kiütötte ellenfele, és agysérülésekkel kórházba szállították – akárcsak a vele azonos súlycsoportban szereplő Kotarit, aki a saját találkozóját még végigbírta.

Kotari Sigetosi (balra) és Urakava Hiromasa tavaly áprilisban egymás ellen is bokszoltak

Fotó: X

Mindkét japán bokszoló meghalt

Kotari Sigetosi szervezete pénteken, míg Urakava Hiromasáé szombaton adta fel a harcot, a hírek szerint ugyanúgy koponyaűri vérzés következtében. A Bokszvilágszervezet (WBO), majd a Bokszvilágtanács (WBC) szombat este a közösségi oldalukon emlékeztek meg a tragédiáról és nyilvánítottak részvétet.

Korábban idén februárban is hasonló előzmények után vesztette életét egy profi bokszoló, akkor az ír John Cooney halt meg egy belfasti bokszmeccs után.