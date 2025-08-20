Live
Julio César Chávez Jr.-t július elején tartóztatták le, majd kitoloncolták az Egyesült Államokból. A korábbi világbajnok bokszoló kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak miatt került börtönbe.

Július elején letartóztatták Julio César Chávez Jr. mexikói bokszolót Los Angeles egyik külvárosában, akit a hírek szerint kapcsolat fűzi a hírhedt Sinaloa kartellhez. A letartóztatásra mindössze néhány nappal azután került sor, hogy a korábbi középsúlyú világbajnok elveszítette az influenszerből lett bokszoló, Jake Paul elleni mérkőzését

bokszoló (FILES) Mexico's Julio Cesar Chavez Jr. arrives for his cruiserweight boxing match against USA's Jake Paul at the Honda Center in Anaheim, California, on June 28, 2025. The United States extradited Mexican boxer Julio César Chávez Jr. to Mexico after he was arrested in Los Angeles and accused of links to drug trafficking, the National Detention Registry reported on August 19, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Szigorún őrzőt börtönben tartják fogva a mexikói sztárbokszolót
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Mexikóban raboskodik az Egyesült Államokból kitoloncolt bokszoló

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint Chávez Jr. illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban és hamis zöldkártya-kérelmet nyújtott be. Ezt követően derült fény a kartellkapcsolatokra, majd fegyverkereskedelem és szervezett bűnözés vádjával adtak ki ellene elfogatóparancsot. 

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum megerősítette, hogy a 39 éves sportolót gyorsított kitoloncolási eljárással kiutasították az Egyesült Államokból, kedden reggel pedig átszállították az észak-mexikói Sonorában található szövetségi börtönbe, ahol vádemelés alatt áll. Bár a miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, hogy a mexikói főügyészség dolgozik az ökölvívó hírnevének tisztázásán, az apparátus egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A Cefereso 11 nevezetű létesítmény az első és a legkorszerűbb szövetségi börtön Mexikóban, amely fokozott biztonsági technológiával rendelkezik. A több mint 2500 ember rabosítására alkalmas börtönben a fogvatartottak többsége súlyos, szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyek miatt lett elítélve.

A WBC középsúlyú világbajnoki övét 2011 és 2012 között birtokló Chávez Jr. a három különböző súlycsoportban is világbajnoki címet szerző legendás Julio César Chávez fia.

