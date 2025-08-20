Július elején letartóztatták Julio César Chávez Jr. mexikói bokszolót Los Angeles egyik külvárosában, akit a hírek szerint kapcsolat fűzi a hírhedt Sinaloa kartellhez. A letartóztatásra mindössze néhány nappal azután került sor, hogy a korábbi középsúlyú világbajnok elveszítette az influenszerből lett bokszoló, Jake Paul elleni mérkőzését.

Szigorún őrzőt börtönben tartják fogva a mexikói sztárbokszolót

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Mexikóban raboskodik az Egyesült Államokból kitoloncolt bokszoló

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint Chávez Jr. illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban és hamis zöldkártya-kérelmet nyújtott be. Ezt követően derült fény a kartellkapcsolatokra, majd fegyverkereskedelem és szervezett bűnözés vádjával adtak ki ellene elfogatóparancsot.

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum megerősítette, hogy a 39 éves sportolót gyorsított kitoloncolási eljárással kiutasították az Egyesült Államokból, kedden reggel pedig átszállították az észak-mexikói Sonorában található szövetségi börtönbe, ahol vádemelés alatt áll. Bár a miniszterelnök korábban azt nyilatkozta, hogy a mexikói főügyészség dolgozik az ökölvívó hírnevének tisztázásán, az apparátus egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A Cefereso 11 nevezetű létesítmény az első és a legkorszerűbb szövetségi börtön Mexikóban, amely fokozott biztonsági technológiával rendelkezik. A több mint 2500 ember rabosítására alkalmas börtönben a fogvatartottak többsége súlyos, szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyek miatt lett elítélve.

A WBC középsúlyú világbajnoki övét 2011 és 2012 között birtokló Chávez Jr. a három különböző súlycsoportban is világbajnoki címet szerző legendás Julio César Chávez fia.

