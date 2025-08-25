Live
Az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában Danyiil Medvegyev a wimbledoni tenisztorna után ismét kikapott Benjamin Bonzitól. A US Open nyitónapján látott összecsapásuk sokáig emlékezetes marad egy mérkőzéslabdánál született ítélet következtében, ami után az orosz teniszező elvesztette a fejét, hatalmas botrányt okozott, a közönséget is provokálta.

A férfi egyes versenyszámban két kiemelt nem jutott tovább a US Open nyitónapján, amely a botrány miatt hangos: a holland Tallon Griekspoor (30.) kiesésénél nagyobb meglepetés volt Danyiil Medvegyev (13.) búcsúja. 

botrány, tenisz, Danyiil Medvegyev, US Open
Botrány: Danyiil Medvegyev nehezen viselte a vereséget és ennek az ütője látta kárát. 
Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Botrány okozott Medvegyev

Az orosz teniszező 2021-ben megnyerte a New York-i Grand Slam-tornát, tavaly Marozsán Fábiánt búcsúztatta itt, a 2025-ös éve viszont elég rosszul alakul: noha Halléban diadalmaskodott egy ATP-versenyen, a négy GS-en összesen egy mérkőzést nyert. Wimbledonban és a US Openen is a francia Benjamin Bonzi állta Medvegyev útját már az első fordulóban.

Sokáig úgy tűnt, a US Open-találkozójuk simábban alakul a wimbledoninál, hiszen a világranglista-51. Bonzi a harmadik játszmában mérkőzéslabdához jutott saját adogatásnál.

 Az első szervát elrontotta, majd egy fényképész a pálya mellett gyorsan odébb futott, hogy még jobb helyről tudjon fotót készíteni a talán utolsó labdamenetről. 

Greg Allensworth játékvezető azonban megszakította a játékot, és mielőtt Bonzi szerválhatott volna, a fotós mozgása miatt új első adogatást ítélt meg a franciának. Medvegyevnek sem kellett több, és 2019 után ismét óriási botrányt csinált New Yorkban: magából kikelve magyarázott Allensworth-nek, hogy ellenfelének második szervát kéne ütnie, ám a székbíró hajthatatlan volt – írta meg a Magyar Nemzet

Az elégedetlen orosz teniszező a közönséget is hergelni kezdte mondatokkal és mutogatásokkal. 

Sikeresen tette, ugyanis akkora füttyszó követte a cselekedetét, hogy majdnem hét percen keresztül állt a játék, mert a szurkolók nem csillapodtak. 

 

Bonzi végül hangzavar közepette szervált, de ilyen előjelek után elvesztette a labdamenetet, a gémet, az egész harmadik szettet, majd 6:0-ra a negyedik játszmát is. Minden Medvegyev mellett szólt, a közönség egy része is az ő pártját kezdte fogni, ám az ötödik felvonásban Bonzi magára talált, és a fordulatos döntő játszmát 6:4-re megnyerve végül mégis a francia jutott a második körbe. A mérkőzések vesztesei jellemzően rögtön távoznak a stadionból. 

Danyiil Medvegyev ehelyett leült, összetört néhány ütőt és elsírta magát, majd Bonzi pályán adott interjúja közben hagyta el az arénát.

 A francia játékos a következő fordulóban az amerikai Marcos Giron (55.) ellen folytatja a US Opent. Marozsán és Piros búcsúja után még három magyar van versenyben egyesben a US Openen: a férfiaknál Fucsovics Márton, míg a nőknél Bondár Anna és Gálfi Dalma.

US Open, férfiak, 1. forduló (a 64 közé jutásért):
Benjamin Bonzi (francia)–Danyiil Medvegyev (orosz, 13.) 6:3, 7:5, 6:7 (5-7), 0:6, 6:4

Betegen, elképesztő fájdalommal küzdött a magyar játékos élete meccsén
A magyarok fekete napja volt a US Openen – videó
Marozsán Fábián az első fordulóban kiesett a US Openen

 

 

 

