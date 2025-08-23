A feszültség a második szett végén robbant ki, amikor Hugo Grenier 5–2-es előnyről bukta el a játszmát, ami miatt rendkívül frusztrálttá vált, ezt követően jött a botrány.
Amikor Federico Gómez ünnepelni kezdte, hogy kiharcolta a döntő szettet,
a francia dühösen számon kérte őt, sőt többször is az ujjával az ellenfele arcába mutogatott. A helyzet könnyen elfajulhatott volna, ám Gómez meglepő higgadtsággal kezelte a helyzetet, és inkább elsétált a konfliktustól, mielőtt a vita tettlegességig fajult volna.
Igaz, a bíró is próbálta csillapítani a kedélyeket.
A rövid, de heves összezördülés érezhetően feltüzelte a közönséget is. Végül az argentin nyerte meg a mérkőzést 6–7, 7–6, 6–2-re, és ezzel bejutott a US Open 2025 főtáblájára, míg Grenier bosszúsan, indulatokkal telve távozott New Yorkból.
Nem ez az első eset, hogy Grenier összetűzésbe kerül a pályán: a francia játékos korábban is hírhedt volt lobbanékony természetéről. Az incidens nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is nagy figyelmet keltett: még a szurkolók sem értettek egyet abban, hogy ez a viselkedés belefér-e a sportszerűség határaiba.