A feszültség a második szett végén robbant ki, amikor Hugo Grenier 5–2-es előnyről bukta el a játszmát, ami miatt rendkívül frusztrálttá vált, ezt követően jött a botrány.

Botrányos jelentek játszódtak le Federico Gómez és Hugo Grenier között

Fotó: X

Botrány a US Openen

Amikor Federico Gómez ünnepelni kezdte, hogy kiharcolta a döntő szettet,

a francia dühösen számon kérte őt, sőt többször is az ujjával az ellenfele arcába mutogatott. A helyzet könnyen elfajulhatott volna, ám Gómez meglepő higgadtsággal kezelte a helyzetet, és inkább elsétált a konfliktustól, mielőtt a vita tettlegességig fajult volna.

Igaz, a bíró is próbálta csillapítani a kedélyeket.

El video que registra lo sucedido. Acá parece que Fede intenta explicarle lo que pasó a Grenier, aparentemente alguien del equipo del francés lo chicaneó. Todo muy tenso.



Video de @andresghisolfo desde NY. https://t.co/pZFMBvhPmY pic.twitter.com/xQS2OpFR4L — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) August 22, 2025

A rövid, de heves összezördülés érezhetően feltüzelte a közönséget is. Végül az argentin nyerte meg a mérkőzést 6–7, 7–6, 6–2-re, és ezzel bejutott a US Open 2025 főtáblájára, míg Grenier bosszúsan, indulatokkal telve távozott New Yorkból.

Nem ez az első eset, hogy Grenier összetűzésbe kerül a pályán: a francia játékos korábban is hírhedt volt lobbanékony természetéről. Az incidens nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is nagy figyelmet keltett: még a szurkolók sem értettek egyet abban, hogy ez a viselkedés belefér-e a sportszerűség határaiba.