Az idei US Open selejtezői már a főtábla előtt is szolgáltattak bőven izgalmat, de a legemlékezetesebb pillanatot eddig nem a játék szolgáltatta. Igazán parázs hangulatú mérkőzés játszott ugyanis az argentin Federico Gómez és a francia Hugo Grenier, akik botrányos módon egymásnak estek a mérkőzésen.

A feszültség a második szett végén robbant ki, amikor Hugo Grenier 5–2-es előnyről bukta el a játszmát, ami miatt rendkívül frusztrálttá vált, ezt követően jött a botrány.

botrány, US Open
Botrányos jelentek játszódtak le Federico Gómez és Hugo Grenier között
Fotó: X

Botrány a US Openen

Amikor Federico Gómez ünnepelni kezdte,  hogy kiharcolta a döntő szettet,

a francia dühösen számon kérte őt, sőt többször is az ujjával az ellenfele arcába mutogatott. A helyzet könnyen elfajulhatott volna, ám Gómez meglepő higgadtsággal kezelte a helyzetet, és inkább elsétált a konfliktustól, mielőtt a vita tettlegességig fajult volna.

 Igaz, a bíró is próbálta csillapítani a kedélyeket.

A rövid, de heves összezördülés érezhetően feltüzelte a közönséget is. Végül az argentin nyerte meg a mérkőzést 6–7, 7–6, 6–2-re, és ezzel bejutott a US Open 2025 főtáblájára, míg Grenier bosszúsan, indulatokkal telve távozott New Yorkból.

Nem ez az első eset, hogy Grenier összetűzésbe kerül a pályán: a francia játékos korábban is hírhedt volt lobbanékony természetéről. Az incidens nemcsak a pályán, hanem a közösségi médiában is nagy figyelmet keltett: még a szurkolók sem értettek egyet abban, hogy ez a viselkedés belefér-e a sportszerűség határaiba.

 

@kpsports_ Grosse embrouille en fin de set à l’US Open entre Gomez et le Français Grenier !! 😳 L’Argentin Federico Gomez prend le second set et chambre le clan du Français. #federicogomez #usopen #hugogrenier #tennis #atp ♬ son original - KP | Vibrons sur le sport 🏟️


 

