A magyar Bondár Anna hatalmas bravúrjától hangos a US Open.

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A világranglistán 97. magyar játékos kedden a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával (15.) találkozott New Yorkban, és nagy meglepetésre két játszmában nyert.

A két teniszező egymás után a harmadik Grand Slam-tornán került szembe egymással: a Roland Garroson a második fordulóban Szvitolina két szoros játszmában nyert, míg Wimbledonban a nyitókörben két simább szettben diadalmaskodott.

Harmadik mérkőzésükön Bondár 0:1-nél egy, 1:2-nél pedig öt bréklabdát hárított, majd mivel el tudta nyerni Szvitolina következő két szervagémjét, így 48 perc után szettelőnyben volt

- írja az MTI.

A második játszma is álomszerűen kezdődött Bondárnak, ugyanis 5:1-re elhúzott a rengeteget hibázó ukrántól. Ezt követően ugyan kicsit megremegett a magyar teniszező keze, de másodszorra simán kiszerválta a találkozót, és egy lecsapás után ütőjét a földre dobva ünnepelte az 1 óra 41 perces diadalt.

Amikor kijött a sorsolás, nem örültem túlságosan, de miután elfogadtam a megváltoztathatatlant, azt ismételgettem magamban, hogy három a magyar igazság. Úgy mentem fel a pályára, hogy megteszek mindent, aztán meglátjuk mire lesz elég. Örülök annak, ahogy játszottam, és a győzelemnek is

- értékelt a magyar szövetség közösségi oldalán a találkozó után Bondár.

A magyar játékos kiemelte az első szettben 1:2-nél megnyert játék fontosságát, mivel a korábbi találkozóikon Szvitolina hamar ellépett tőle, ami után magabiztosabban teniszezett. Meglátása szerint az, hogy most ott tudott maradni a sarkában, lendületet adott neki.

"A wimbledoni meccsünknél bátrabb voltam, más felfogással, kicsit más taktikával mentem fel ellene, igyekeztem agresszívabb lenni és kihasználni a lehetőségeimet. A második szervái ellen elengedtem a kezem, és a végén sokat segített, hogy dupla brékelőnyben voltam, mert kicsit izgultam"

- elevenítette fel a második szett végjátékát Bondár Anna, aki pályafutása egyik legnagyobb győzelmének nevezte a mostani sikert.