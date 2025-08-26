Live
Megfejtették a Bermuda-háromszög rejtélyét

Bondár Anna győzött az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában Jelina Szvitolina ellen. A hatalmas bravúr után érthetó módon nagyon boldogan értékelt a magyar teniszezőnő.

A magyar Bondár Anna hatalmas bravúrjától hangos a US Open.

bravúr, NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 25: Anna Bondar of Hungary returns a shot against Elina Svitolina of Ukraine during their Women's Singles First Round match on Day Two of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 25, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bondár Anna hatalmas bravúrral jutott tovább a US Openen
Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bondár Anna bravúrja a US Openen

A világranglistán 97. magyar játékos kedden a 12. helyen kiemelt ukrán Jelina Szvitolinával (15.) találkozott New Yorkban, és nagy meglepetésre két játszmában nyert.

A két teniszező egymás után a harmadik Grand Slam-tornán került szembe egymással: a Roland Garroson a második fordulóban Szvitolina két szoros játszmában nyert, míg Wimbledonban a nyitókörben két simább szettben diadalmaskodott.

Harmadik mérkőzésükön Bondár 0:1-nél egy, 1:2-nél pedig öt bréklabdát hárított, majd mivel el tudta nyerni Szvitolina következő két szervagémjét, így 48 perc után szettelőnyben volt

 - írja az MTI.

A második játszma is álomszerűen kezdődött Bondárnak, ugyanis 5:1-re elhúzott a rengeteget hibázó ukrántól. Ezt követően ugyan kicsit megremegett a magyar teniszező keze, de másodszorra simán kiszerválta a találkozót, és egy lecsapás után ütőjét a földre dobva ünnepelte az 1 óra 41 perces diadalt.

Amikor kijött a sorsolás, nem örültem túlságosan, de miután elfogadtam a megváltoztathatatlant, azt ismételgettem magamban, hogy három a magyar igazság. Úgy mentem fel a pályára, hogy megteszek mindent, aztán meglátjuk mire lesz elég. Örülök annak, ahogy játszottam, és a győzelemnek is

 - értékelt a magyar szövetség közösségi oldalán a találkozó után Bondár.

A magyar játékos kiemelte az első szettben 1:2-nél megnyert játék fontosságát, mivel a korábbi találkozóikon Szvitolina hamar ellépett tőle, ami után magabiztosabban teniszezett. Meglátása szerint az, hogy most ott tudott maradni a sarkában, lendületet adott neki.

"A wimbledoni meccsünknél bátrabb voltam, más felfogással, kicsit más taktikával mentem fel ellene, igyekeztem agresszívabb lenni és kihasználni a lehetőségeimet. A második szervái ellen elengedtem a kezem, és a végén sokat segített, hogy dupla brékelőnyben voltam, mert kicsit izgultam"

 - elevenítette fel a második szett végjátékát Bondár Anna, aki pályafutása egyik legnagyobb győzelmének nevezte a mostani sikert.

Bondárra - aki így tavaly után idén is nyert már legalább egy meccset a US Openen - a következő fordulóban az a görög Maria Szakkari (64.) vár, aki korában harmadik is volt a WTA-rangsorban. Vele kapcsolatban úgy fogalmazott: nem tudja, milyen formában van a leendő ellenfele, mert régóta nem látta játszani, de csütörtökön is mindent megtesz a siker érdekében, és úgy gondolja, "Szakkari sem legyőzhetetlen".

US Open, női egyes, 1. forduló:
Bondár Anna-Jelina Szvitolina (ukrán, 12.) 6:2, 6:4

