A 25 éves játékos, aki az ITIA bizonyítékai szerint 2022 februárja és októbere között több mint 196 ezer euró értékben illegálisan fogadott. A bundázás vádjában is bűnösnek találta sportoló nem volt hajlandó részt venni az ügyével kapcsolatos meghallgatásokon.

Egészen sokáig sikerült árnyékban maradnia a bundázással lebukott bolgár teniszezőnek

Öt éven át ment a bundázás

Az ITIA az után indított vizsgálatot, hogy csaknem tucatnyi bejelentést kapott Szimon Ivanov 2019 novembere és 2024 áprilisa között lejátszott mérkőzéseivel kapcsolatban, s a nyomozás során kiderült, hogy a bolgár teniszező több alkalommal is bundázott. A 2030. augusztus 14-én lejáró eltiltási időszak alatt Ivanovnak tilos játszania, edzősködnie vagy teniszversenyeken részt vennie.

A bolgárnak a legjobb világranglistás pozíciója egy 598. hely volt, amelyet 2023-ban foglalt el.

