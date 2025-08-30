Live
Szimon Ivanov bolgár teniszezőt öt évre eltiltották a sporttevékenységtől, jelentette be a sportág tisztasága felett őrködő szervezet, a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA). A sportszervezet bizonyítottnak találta a tiltott fogadások és a bundázás vádját.

A 25 éves játékos, aki az ITIA bizonyítékai szerint 2022 februárja és októbere között több mint 196 ezer euró értékben illegálisan fogadott. A bundázás vádjában is bűnösnek találta sportoló nem volt hajlandó részt venni az ügyével kapcsolatos meghallgatásokon.

Norway's Casper Ruud hits a return against Spain's Albert Ramos-Vinolas during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 16, 2024. (Photo by David GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE, bundázás
Egészen sokáig sikerült árnyékban maradnia a bundázással lebukott bolgár teniszezőnek
Fotó: DAVID GRAY / AFP

Öt éven át ment a bundázás

Az ITIA az után indított vizsgálatot, hogy csaknem tucatnyi bejelentést kapott Szimon Ivanov 2019 novembere és 2024 áprilisa között lejátszott mérkőzéseivel kapcsolatban, s a nyomozás során kiderült, hogy a bolgár teniszező több alkalommal is bundázott. A 2030. augusztus 14-én lejáró eltiltási időszak alatt Ivanovnak tilos játszania, edzősködnie vagy teniszversenyeken részt vennie.

A bolgárnak a legjobb világranglistás pozíciója egy 598. hely volt, amelyet 2023-ban foglalt el.

(MTI)

 

